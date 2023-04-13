Чакша: инвестируя в учителей, мы развиваем все общество

В своем выступлении Чакша выразила надежду, что к инициативе по финансированию стипендии присоединятся и другие компании, тем самым поддержав будущих учителей, чтобы повысить престиж учителей в обществе.

Председатель правления Olainfarm Юрис Бундулис подчеркнул, что только знающие и целеустремленные учителя химии могут вызвать у учащихся интерес к химии, поэтому необходимо поощрять интерес молодежи к предметам естествознания, чтобы обеспечить долгосрочное развитие науки и инноваций в Латвии.

Как сообщалось, Olainfarm инвестирует 75 тыс. евро в стипендии для поддержки молодых учителей химии в течение следующих пяти лет. Планируется присуждение единовременной стипендии в размере 3 тыс. евро каждому из 25 отличившихся будущих учителей химии.

Ежегодно стипендию будут получать пять студентов Латвийского университета с наивысшими результатами, решивших стать учителями химии. Планируется, что следующие два стипендиата будут выбраны из числа первокурсников с наивысшими оценками в аттестате об окончании средней школы.