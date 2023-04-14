В Беларуси задержан латвиец, приехавший забрать у пенсионерки деньги для мошенников

В ходе следствия установлено, что обвиняемый на территории Латвийской Республики вступил в состав преступного сообщества. От участников группы через мессенджер Telegram он получил информацию и алгоритм действий по завладению путем обмана деньгами пожилых граждан.

Мужчина получил от кураторов билет на автобус и 2 декабря 2022 года приехал в Минск. Там он оформил на случайное лицо сим-карту и уехал в Могилев, где должен был заселиться в гостиницу и ждать дальнейших указаний.

Тем временем его подельники убедили пожилую женщину передать курьеру деньги за благоприятное решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности ее внука, проживающего в Москве, который якобы совершил ДТП.