В Беларуси задержан латвиец, приехавший забрать у пенсионерки деньги для мошенников

В белорусском Могилеве суд приговорил 26-летнего жителя Риги к шести годам колонии усиленного режима за покушение на мошенничество в крупном размере в составе организованной группы, пишет "Зеркало" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Беларуси.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый на территории Латвийской Республики вступил в состав преступного сообщества. От участников группы через мессенджер Telegram он получил информацию и алгоритм действий по завладению путем обмана деньгами пожилых граждан.
Мужчина получил от кураторов билет на автобус и 2 декабря 2022 года приехал в Минск. Там он оформил на случайное лицо сим-карту и уехал в Могилев, где должен был заселиться в гостиницу и ждать дальнейших указаний.
Тем временем его подельники убедили пожилую женщину передать курьеру деньги за благоприятное решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности ее внука, проживающего в Москве, который якобы совершил ДТП.
"Обвиняемый прибыл по адресу проживания потерпевшей в Могилеве, где попытался завладеть 3 тыс. долларов США и 1,3 тыс. рублей. Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам: во время разговора у женщины упал мобильный телефон и прервался разговор со злоумышленниками, убеждавшими ее передать деньги. Женщина связалась с родственниками, которые опровергли сообщенную ей информацию и обратились в органы внутренних дел. При выходе из подъезда курьера задержали", - рассказали в Генпрокуратуре.
В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину частично.
Суд Октябрьского района Могилева признал жителя Риги виновным по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (Покушение на мошенничество в крупном размере в составе организованной группы) и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 150 базовых величин (5,5 тыс. рублей, около 2 тыс. евро). По амнистии его освободили от основного наказания частично - на 1 год. Принадлежавший ему телефон конфисковали.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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