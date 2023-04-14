Коррупция в Терехово: несколько человек приговорены к реальным срокам

Суд по экономическим делам (ELT) в четверг, 13 апреля, приговорил нескольких должностных лиц по одному из так называемых "тереховских дел", в котором во взяточничестве обвинялись несколько сотрудников таможни, к реальным срокам лишения свободы, а также запретил им занимать госдолжности, выяснило агентство LETA в суде.
По общедоступной информации в судебной системе, обвиняемыми по делу проходят Нормунд Гражулис, Гунар Кулачковскис, Райтис Терешко, Оскар Балтерс, Агнесе Винниченко, Марина Мандрикина и Юрис Алешин.
Гражулис был приговорен к пяти годам лишения свободы, а Кулачковскис и Терешко - к четырем с половиной. Остальные подсудимые были приговорены к лишению свободы сроком на три с половиной года. Всем лицам запрещается занимать государственные должности в течение пяти лет.
Первоначально по подозрению в коррупции в пункте таможенного контроля Терехово были задержаны 29 должностных лиц, 21 из которых признаны подозреваемыми, а их дела направлены для уголовного преследования. Уголовное дело в отношении восьми таможенников было прекращено за отсутствием состава преступления.
Прокуратура предъявила обвинения 20 таможенникам и передала четыре дела в ELT. Дело в отношении одного из таможенников прокуратура закрыла в связи с его смертью. С пятью подсудимыми в прокуратуре заключены соглашения о признании вины и наказании.
Согласно общедоступной информации в судебной системе, по второму делу обвиняемыми проходят Каспар Кравалис, Жанис Разгуляев, Александр Лосев, Юрис Островскис, Эдгар Лайзанс, Ласма Лосане, Юрис Богданов и Андрис Новик.
24 марта ELT наложила на каждого из ответчиков штраф в размере 6200 евро, а также лишила их права занимать должности государственных служащих сроком на пять лет. Кравалис также был приговорен к четырем годам лишения свободы, Разгуляев - к трем с половиной, а остальные подсудимые - к трем годам лишения свободы.
Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.
В Терехово на латвийско-российской границе расположен пограничный и таможенный контрольно-пропускной пункт. Согласно архиву агентства LETA, в предыдущие годы правоохранительные органы уже задерживали пограничников и таможенников этих пунктов за различные правонарушения.
Самый громкий арест произошел около 14 лет назад. Тогда правоохранительные органы за различные преступления задержали несколько десятков таможенников, пограничников, сотрудников полиции и частных лиц.
Должностными лицами таможенного пункта Терехово были приняты материальные ценности или получена иная материальная выгода за то, что они не отправили транспортные средства и грузы на проверку.
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