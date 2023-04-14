Коррупция в Терехово: несколько человек приговорены к реальным срокам

По общедоступной информации в судебной системе, обвиняемыми по делу проходят Нормунд Гражулис, Гунар Кулачковскис, Райтис Терешко, Оскар Балтерс, Агнесе Винниченко, Марина Мандрикина и Юрис Алешин.

Гражулис был приговорен к пяти годам лишения свободы, а Кулачковскис и Терешко - к четырем с половиной. Остальные подсудимые были приговорены к лишению свободы сроком на три с половиной года. Всем лицам запрещается занимать государственные должности в течение пяти лет.

Первоначально по подозрению в коррупции в пункте таможенного контроля Терехово были задержаны 29 должностных лиц, 21 из которых признаны подозреваемыми, а их дела направлены для уголовного преследования. Уголовное дело в отношении восьми таможенников было прекращено за отсутствием состава преступления.

Прокуратура предъявила обвинения 20 таможенникам и передала четыре дела в ELT. Дело в отношении одного из таможенников прокуратура закрыла в связи с его смертью. С пятью подсудимыми в прокуратуре заключены соглашения о признании вины и наказании.