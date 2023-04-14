Альтернативная служба СГО: правила изменились

Этот вид службы не очень привлекателен - несмотря на ежемесячное пособие (300 евро) и медицинскую страховку, призывник должен сам заботиться о жилье и питании.

Правда, первоначально СГО, предложенная при предыдущем министре обороны Артисе Пабриксе, предусматривала гораздо более широкие возможности альтернативной службы для тех молодых людей, которые не хотят служить с оружием в руках из-за своих убеждений, но ввести все виды альтернативной службы уже в этом году - слишком сложно и дорого, хотя в будущем Минобороны и не исключает расширение возможностей.

Минобороны напоминает, что альтернативная служба появилась в 1960-х годах, когда во многих странах распространились идеи отказа от службы в вооруженных силах с оружием в руках, и это было закреплено в законодательстве. Альтернативная служба длится по крайней мере столько же, сколько обычная, а в некоторых странах даже дольше, например, во Франции, Австрии и Болгарии.

За уклонение от альтернативной службы предусмотрены наказания, включая тюремное заключение, например, в Швейцарии - от четырех до пяти месяцев.