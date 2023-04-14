Ашераденс призвал проверить безопасность IТ-систем СГД

"В последние дни в социальных сетях распространилась информация о том, что IТ-системы СГД могут быть уязвимы извне. С учетом того, что это критическая инфраструктура государства, которая влияет на экономическую деятельность всех предпринимателей и частных лиц в Латвии, ее возможная компрометация недопустима", - заявил министр.

Реагируя на появившуюся информацию, министр связался с руководителями учреждений безопасности и призвал провести все необходимые проверки.

Издатель Forbes Latvija Катрина Ильинская на этой неделе написала в Twitter:

"А что если IТ-системы СГД практически зависят от компании, которая зарегистрирована на Бермудах и не раскрывает своих истинных бенефициаров; находится под влиянием ливанца с российским гражданством;

совладелец однажды назвал Россию "мать"; в ее истории фигурируют российские министерства внутренних дел и обороны и т. д.? А что, если выяснится, что СГД обеспечивает 80% оборота этой компании, фактически содержа ее? И эта компания, скорее всего, имеет доступ к данным всех жителей Латвии, предприятий, плательщиков таможенных пошлин, акциза и др.?"