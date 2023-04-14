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Ашераденс призвал проверить безопасность IТ-систем СГД

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр финансов Арвил Ашераденс
Министр финансов Арвил Ашераденс Фото: Paula Čurkste/LETA

Министр финансов Арвил Ашераденс призывает органы безопасности провести проверку возможной внешней уязвимости систем информационных технологий (IT) Службы государственных доходов (СГД), сообщила агентству LЕТА советник министра Кристине Менника.

"В последние дни в социальных сетях распространилась информация о том, что IТ-системы СГД могут быть уязвимы извне. С учетом того, что это критическая инфраструктура государства, которая влияет на экономическую деятельность всех предпринимателей и частных лиц в Латвии, ее возможная компрометация недопустима", - заявил министр.

Реагируя на появившуюся информацию, министр связался с руководителями учреждений безопасности и призвал провести все необходимые проверки.

Издатель Forbes Latvija Катрина Ильинская на этой неделе написала в Twitter:

"А что если IТ-системы СГД практически зависят от компании, которая зарегистрирована на Бермудах и не раскрывает своих истинных бенефициаров; находится под влиянием ливанца с российским гражданством;

совладелец однажды назвал Россию "мать"; в ее истории фигурируют российские министерства внутренних дел и обороны и т. д.? А что, если выяснится, что СГД обеспечивает 80% оборота этой компании, фактически содержа ее? И эта компания, скорее всего, имеет доступ к данным всех жителей Латвии, предприятий, плательщиков таможенных пошлин, акциза и др.?"

В декабре прошлого года журнал Ir писал о том, что уже на протяжении многих лет компания Emergn, принадлежащая зарегистрированной в Ирландии фирме, становится основным поставщиком IТ-услуг для СГД, что дает ей значительный "кусок" бюджетных средств: за 16 лет она выиграла 52 конкурса СГД и получила более четверти, или 96,9 млн евро, всех средств, выделенных на закупки для службы за этот период.

По данным Бюро по надзору за закупками (IUB), с 2013 года компания выиграла 37 конкурсов СГД.

СГД это объясняет тем, что из-за объема работ заявки на конкурсы подают не так много участников, например, на конкурс по разработке, внедрению и обслуживанию информационной системы администрирования платежей подали заявки только два участника.

В результате многочисленных выигранных конкурсов Emergn уже много лет обеспечивает обслуживание государственных систем с высокой степенью риска, например, системы учета уголовных дел, системы перемещения и контроля акцизных товаров, центральной таможенной информационной системы, системы анализа рисков физических лиц и информационной системы обмена данными Европейского союза.

По данным Lursoft, единственным владельцем AS Emergn является зарегистрированная в Ирландии компания Emergn Global Holdings Limited, а ее бенефициарным владельцем является гражданин США Александр Адамопулос.

СГД заверяет, что перед заключением договора с Emergn члены закупочной комиссии убедились в том, что должностные лица компании, включая Адамопулоса, не имеют судимостей и не подвергались санкциям.

Однако IUB в последнее время неоднократно указывало на риски в процедуре закупок - за последние полтора года шесть выигранных Emergn закупок СГД были помечены красными флажками, что указывает на недостаточное количество участников.

Оборот Emergn в 2021 году составил 21,278 млн евро, что на 0,2% меньше предыдущего года, а прибыль уменьшилась на 8% до 2,39 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

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