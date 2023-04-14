В Швеции вооруженные преступники освободили осужденного за убийство подростка

По имеющейся у шведского общественного радио Sveriges Radio информации, нападавшие освободили 17-летнего юношу, осужденного за убийство. По словам сотрудников тюрьмы, заключенного из закрытого молодежного центра в четверг перевозили к стоматологу в Сёдертелье, к юго-западу от Стокгольма.

Когда тюремная машина подъехала к лечебному учреждению, рядом с ней остановилась другая машина, из которой вышли как минимум два человека, лица которых были закрыты масками, рассказывает пресс-секретарь ответственного учреждения.

Нападавшие угрожали сотрудникам тюрьмы оружием и скрылись с заключенным, сообщили в полиции. Для поисков сбежавшего преступника и его сообщников полиция задействовала вертолет.

Это второй подобный случай в Швеции за последние несколько месяцев. В феврале в Норрчёпинге сообщники освободили заключенного, которого доставляли из тюрьмы в больницу.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон выразил возмущение после произошедшего в четверг инцидента из-за того, что "человек, убивший другого человека, с помощью вооруженных сообщников может просто сбежать".