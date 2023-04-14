Во время саммита НАТО в аэропорту Вильнюса будут запрещены все полеты

"11 и 12 июля во время саммита НАТО в Литве в соответствии с требованиями безопасности НАТО будут запрещены все полеты в радиусе 30 километров вокруг выставочного центра Litexpo, где состоится саммит", - указали в министерстве.

Полеты будут запрещены с 12:00 11 июля до 14:00 12 июля.

Поэтому в аэропорту Вильнюса было отменено более 100 рейсов, сообщил оператор литовских государственных аэропортов Lietuvos oro uostai.

В Министерстве сообщения подчеркнули, что с 7 по 13 июля над территорией Литвы будут дополнительные ограничения для движения воздушных судов, а также будут запрещены полеты малых самолетов, воздушных шаров и дронов.