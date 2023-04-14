Предупреждают о мошенниках, которые отправляют СМС от имени VID

Клиенты SEB banka сообщили, что получают СМС якобы от VID за полученное административное взыскание с призывом войти в портал, название которого напоминает Latvija.lv. Для подключения необходимо ввести данные доступа в интернет-банк, сообщили представители банка.

SEB banka предупреждает, что в любом случае нельзя вводить данные доступа в интернет-бана п ссылкам, полученных в СМС.

В распоряжении банка есть информация о том, что именно такие случаи уже некоторое время фиксируются в Литве.

"Поэтому мы ожидаем, что в Латвии эта новая волна только на начальной стадии", - подчеркивает руководитель управления безопасности SEB banka Марцис Пелцис.

Он предупреждает клиентов банков ни в коем случае не вводить свои данные в ссылки, полученные в сообщении или электронном письме. Банк призывает всегда критически оценивать сообщения, письма и звонки, где звучат какие-либо угрозы и необходимо срочно принять какое-либо решение.

Пелцис признает, что, благодаря образовательным мероприятиям, клиенты все чаще могут распознать как звонки мошенников, так и электронные письма, и СМС. Большая часть знает, что нельзя открывать неизвестные ссылки, отправленные электронной почтой или по СМС.