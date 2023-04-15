Где чаще всего жгли прошлогоднюю траву?

Десять случаев поджога травы зафиксировано в Латгале, шесть в Курземе, семь в окрестностях Риги, восемь в Видземе и четыре в Земгале. В Лауцесской волости Аугшдаугавского края трава горела на площади 20 га, в Яунгулбенской волости Гулбенского края - на площади 15 га, в Леясциемской волости - на площади 8,5 га, в Лиепненской волости Алуксненского края - на площади 8 га, а на улице Ригас в Екабпилсе - на площади 4 га.