Где чаще всего жгли прошлогоднюю траву?

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) за минувшие сутки потушила 35 пожаров прошлогодней травы, сообщили агентству LETA в VUGD.
Десять случаев поджога травы зафиксировано в Латгале, шесть в Курземе, семь в окрестностях Риги, восемь в Видземе и четыре в Земгале. В Лауцесской волости Аугшдаугавского края трава горела на площади 20 га, в Яунгулбенской волости Гулбенского края - на площади 15 га, в Леясциемской волости - на площади 8,5 га, в Лиепненской волости Алуксненского края - на площади 8 га, а на улице Ригас в Екабпилсе - на площади 4 га.
Всего в этом году в Латвии потушено уже 280 пожаров прошлогодней травы. VUGD напоминает, что сжигание травы - опасное и наказуемое деяние. В результате горят большие территории, здания и даже погибают люди.
Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 95 вызовов: 60 на пожары, 26 на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.
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