Извержение вулкана Тонга сильнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

Взрыв от извержения вулкана Тонга был примерно в 1000 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

В январе 2022 года, когда произошло извержение подводного вулкана Тонга, по всему миру прокатилась мощная ударная волна.

Извержение вызвало не только широкомасштабные цунами, но и огромное количество водяного пара, который повлиял на климат. Он согревал атмосферу Земли.

Год спустя исследователи обнаружили, что извержение вулкана вызвало более 25 500 ударов молнии за пять минут, сообщила BBC.

Вулкан спровоцировал почти 400 000 ударов молнии за шесть часов. Во время извержения вокруг вулкана была сосредоточена половина всех молний в мире.

"Это самая экстремальная концентрация молний, ​​которую мы когда-либо видели", - сказал метеоролог и эксперт по молниям.

Это событие вызвало наибольшую концентрацию молний, ​​что сделало его гораздо более значительным событием, чем извержение Кракатау в 2018 году в Индонезии или торнадо в 2021 году на юге Соединенных Штатов.

Извержение вулкана Тонга было настолько мощным, что водяной пар достиг даже космоса. Это первое в своем роде наблюдение земного вулкана.