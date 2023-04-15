Видео ⟩ Французский телеканал сначала показал, а потом удалил сюжет в стиле российской пропаганды

Французский телеканал France 24 удалил со своего сайта и платформы YouTube продемонстрированный ранее сюжет под названием "Война в Украине: Российская армия готовится к битве перед контрнаступлением".
Телеканал сделал сюжет в российском военном лагере на оккупированной территории Украины. В нем российские военные демонстрируют оружие, заявляя, что оно лучше, чем у Запада, и отмечая, что они "защищают историю своего государства" и не боятся контрнаступления вооруженных сил Украины. О том, что именно Россия вторглась в Украину, в сюжете не было ни слова, сообщает The Insider.
"Примерно в 30 километрах от линии фронта в тайном месте российская армия готовится к битве. Большая часть солдат здесь - не профессионалы, они призывники из Сибири. Они уже были на фронте, и теперь они готовятся туда вернуться", - говорится в начале сюжета.
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назвал этот сюжет плохим примером так называемой "нейтральной журналистики".
"Сюжет France 24 был сделан с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев. Вряд ли можно представить такое сообщение с позиций нацистов в Нормандии в преддверии дня "Д", более того, журналист, говоря об украинской армии, использовал обозначение "контрнаступление врага", - написал Омельченко в Twitter.
Improbable d'imaginer un tel reportage depuis les positions des nazis en Normandie à la veille du débarquement. Ai-je tort, est ce normal?— Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) April 14, 2023
D’ailleurs, le journaliste évoque « une contre-offensive de l'ennemi » en parlant de l’armée ukrainienne.
De quel côté vous êtes @NRushworth? pic.twitter.com/UAhSaqXxmW
"На чьей вы стороне?" - спросил он у телеканала.
Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал это сообщение "стыдом для журналистики".
"Сообщение о подготовке российской армии к убийству украинцев - стыд для журналистики. Поездка на оккупированные территории без разрешения Украины нарушает украинские законы, и те, кто в ней принимал участие, будут призваны к ответственности", - сказал он.
Сам телеканал France 24 пока что не прокомментировал демонстрацию сюжета и последующее его удаление.
Channel @FRANCE24 showed a report created by Luc Lacroix and Nick Rushworth about a training camp for Russian soldiers.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 15, 2023
The video never mentioned that Russia launched a war against Ukraine. It filmed Russian soldiers talking about "protecting their history".
In several hours… pic.twitter.com/w1Nv0E2nag
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!