Видео ⟩ Французский телеканал сначала показал, а потом удалил сюжет в стиле российской пропаганды

Телеканал сделал сюжет в российском военном лагере на оккупированной территории Украины. В нем российские военные демонстрируют оружие, заявляя, что оно лучше, чем у Запада, и отмечая, что они "защищают историю своего государства" и не боятся контрнаступления вооруженных сил Украины. О том, что именно Россия вторглась в Украину, в сюжете не было ни слова, сообщает The Insider.

"Примерно в 30 километрах от линии фронта в тайном месте российская армия готовится к битве. Большая часть солдат здесь - не профессионалы, они призывники из Сибири. Они уже были на фронте, и теперь они готовятся туда вернуться", - говорится в начале сюжета.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назвал этот сюжет плохим примером так называемой "нейтральной журналистики".