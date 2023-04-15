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Видео ⟩ Французский телеканал сначала показал, а потом удалил сюжет в стиле российской пропаганды

TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Французский телеканал France 24 удалил со своего сайта и платформы YouTube продемонстрированный ранее сюжет под названием "Война в Украине: Российская армия готовится к битве перед контрнаступлением".

Телеканал сделал сюжет в российском военном лагере на оккупированной территории Украины. В нем российские военные демонстрируют оружие, заявляя, что оно лучше, чем у Запада, и отмечая, что они "защищают историю своего государства" и не боятся контрнаступления вооруженных сил Украины. О том, что именно Россия вторглась в Украину, в сюжете не было ни слова, сообщает The Insider.

"Примерно в 30 километрах от линии фронта в тайном месте российская армия готовится к битве. Большая часть солдат здесь - не профессионалы, они призывники из Сибири. Они уже были на фронте, и теперь они готовятся туда вернуться", - говорится в начале сюжета.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назвал этот сюжет плохим примером так называемой "нейтральной журналистики".

"Сюжет France 24 был сделан с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев. Вряд ли можно представить такое сообщение с позиций нацистов в Нормандии в преддверии дня "Д", более того, журналист, говоря об украинской армии, использовал обозначение "контрнаступление врага", - написал Омельченко в Twitter.

"На чьей вы стороне?" - спросил он у телеканала.

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал это сообщение "стыдом для журналистики".

"Сообщение о подготовке российской армии к убийству украинцев - стыд для журналистики. Поездка на оккупированные территории без разрешения Украины нарушает украинские законы, и те, кто в ней принимал участие, будут призваны к ответственности", - сказал он.

Сам телеканал France 24 пока что не прокомментировал демонстрацию сюжета и последующее его удаление.

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