LTV: "Новое Единство" готово поддержать переизбрание Левитса

Партия "Новое Единство" поддерживает переизбрание нынешнего президента Латвии Эгила Левитса. Однако партия ждет, что кандидатуру Левитса выдвинет Национальное объединение, и он сам выразит готовность баллотироваться повторно, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
"На первый взгляд, мы могли бы оказать свою поддержку - 26 голосов. Глядя, что происходит вокруг, очень важна позиция президента по геополитическим вопросам, и кто-то другой, кто не работал в этой сфере, является котом в мешке", - указал LTV председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.
Поддержку Левитсу выразила парламентская фракция "Нового Единства", которая приняла решение на общем заседании с правлением партии.
Однако "Новое Единство" ожидает, что Левитса выдвинет Национальное объединение, и что сам Левитс будет готов баллотироваться повторно.
Национальное объединение уже дважды выдвигало Левитса на должность президента, однако будет ли это сделано в третий раз, станет известно после заседании думы партии.
Кроме того, неизвестно, все ли депутаты фракции Национального объединения будут готовы голосовать за переизбрание Левитса.
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