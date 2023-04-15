LTV: "Новое Единство" готово поддержать переизбрание Левитса

"На первый взгляд, мы могли бы оказать свою поддержку - 26 голосов. Глядя, что происходит вокруг, очень важна позиция президента по геополитическим вопросам, и кто-то другой, кто не работал в этой сфере, является котом в мешке", - указал LTV председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

Поддержку Левитсу выразила парламентская фракция "Нового Единства", которая приняла решение на общем заседании с правлением партии.

Однако "Новое Единство" ожидает, что Левитса выдвинет Национальное объединение, и что сам Левитс будет готов баллотироваться повторно.

Национальное объединение уже дважды выдвигало Левитса на должность президента, однако будет ли это сделано в третий раз, станет известно после заседании думы партии.

Кроме того, неизвестно, все ли депутаты фракции Национального объединения будут готовы голосовать за переизбрание Левитса.

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