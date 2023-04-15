Полиция в Риге поймала водителя, который сел за руль после двух бутылок вина

Водитель признался, что выпил две бутылки вина. Первый тест показал опьянение в размере 3,6 промилле, а второй выдох - 2,89 промилле.

Он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, успел поцарапать и зарегистрированный в Украине автомобиль.

Мужчина очень сожалел о содеянном и не мог совладать с эмоциями.

Degpunktā попыталась поговорить с мужчиной, чтобы понять причины его езды в пьяном виде, однако опьянение привело к проблемам водителя с коммуникацией.

Автомобиль мужчины припарковали на краю дороги и закрыли, а самому водителю пришлось сесть в бусик муниципальной полиции, который вместе с эскортом дорожной полиции отправился в участок для оформления документов.

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