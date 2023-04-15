Полиция в Риге поймала водителя, который сел за руль после двух бутылок вина

Передача Degpunktā отправилась в патруль с полицейскими, ловящими нарушителей на улицах Риги. На Южном мосту стражам порядка в присутствии журналистов удалось остановить пьяного водителя.
Водитель признался, что выпил две бутылки вина. Первый тест показал опьянение в размере 3,6 промилле, а второй выдох - 2,89 промилле.
Он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, успел поцарапать и зарегистрированный в Украине автомобиль.
Мужчина очень сожалел о содеянном и не мог совладать с эмоциями.
Degpunktā попыталась поговорить с мужчиной, чтобы понять причины его езды в пьяном виде, однако опьянение привело к проблемам водителя с коммуникацией.
Автомобиль мужчины припарковали на краю дороги и закрыли, а самому водителю пришлось сесть в бусик муниципальной полиции, который вместе с эскортом дорожной полиции отправился в участок для оформления документов.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!