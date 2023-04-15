Сб, 15.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Полиция в Риге поймала водителя, который сел за руль после двух бутылок вина

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Пьяный за рулем. Иллюстративное фото
Пьяный за рулем. Иллюстративное фото Фото: Paul Biryukov/Shutterstock

Передача Degpunktā отправилась в патруль с полицейскими, ловящими нарушителей на улицах Риги. На Южном мосту стражам порядка в присутствии журналистов удалось остановить пьяного водителя.

Водитель признался, что выпил две бутылки вина. Первый тест показал опьянение в размере 3,6 промилле, а второй выдох - 2,89 промилле.

Он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, успел поцарапать и зарегистрированный в Украине автомобиль.

Мужчина очень сожалел о содеянном и не мог совладать с эмоциями.

Degpunktā попыталась поговорить с мужчиной, чтобы понять причины его езды в пьяном виде, однако опьянение привело к проблемам водителя с коммуникацией.

Автомобиль мужчины припарковали на краю дороги и закрыли, а самому водителю пришлось сесть в бусик муниципальной полиции, который вместе с эскортом дорожной полиции отправился в участок для оформления документов.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх