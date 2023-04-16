СМИ: какие линии обороны есть у российской армии и как их прорвать

Недавно утекшие оценки американских военных свидетельствуют об их сомнениях в готовности ВСУ к прорыву такой обороны, как с точки зрения подготовки личного состава, так и с точки зрения запасов техники и боеприпасов. Но западные эксперты уже не раз недооценивали ВСУ.

"Если украинская атака будет мощной и быстрой и сможет зайти в тыл к русским, то фронт посыплется и русские побегут... так же, как бежали во время контрнаступления под Харьковом", - сказал газете Глен Грант, еще один отставной британский офицер, консультирующий комитет по обороне Верховной рады.

И если такое бегство произойдет, то все окопы и траншеи окажутся бесполезными. "Есть старая максима: земляные укрепления, которые никто не защищает, вас не убивают. И затем украинцы смогут наступать столько, насколько у них хватит планов и логистики", - добавляет Грант.