СМИ: какие линии обороны есть у российской армии и как их прорвать

Газета Financial Times провела анализ, как лучше прорвать линии обороны российских войск. Эта задача будет стоять перед украинской армией, где бы и когда бы она ни начала ожидаемое наступление. Русская служба BBC кратко рассказывает о сути анализа.
"Для этого нужна сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра. Каждый должен сыграть свою роль. Это очень высокорисковое дело", - цитирует Financial Times бывшего офицера британского Королевского инженерного корпуса Ника Ганнелла. Сообщается, что он имеет большой опыт прорыва обороны противника.
Для Украины риски усугубляются тем, что на фронте она не имеет господства в воздухе.
Последний раз западные танки встречались с советскими Т-72 в Ираке в 2003 году, но тогда у коалиции во главе с США было подавляющее превосходство в воздухе.
Российская авиация сможет "раздавить украинскую специальную инженерную технику", полагает Ганнелл.
"Классический подход при наземном наступлении - прорваться в тыл противника, на одном или нескольких участках, и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника", - говорит Бен Барри, бывший командир британского батальона механизированной пехоты.
"Успешные примеры без господства в воздухе редки", - признает он. Но все же приводит один пример: израильская атака на позиции египтян во время Войны Судного дня 1973 года.
Типичная российская оборона состоит из минного поля, линии противотанковых надолбов - зарытых в землю бетонных пирамид, также известных как "зубы дракона", - затем еще одно минное поле, линия окопов и блиндажей шириной в 400 метров и еще через 500 метров - противотанковый ров, пишет газета.
Недавно утекшие оценки американских военных свидетельствуют об их сомнениях в готовности ВСУ к прорыву такой обороны, как с точки зрения подготовки личного состава, так и с точки зрения запасов техники и боеприпасов. Но западные эксперты уже не раз недооценивали ВСУ.
"Если украинская атака будет мощной и быстрой и сможет зайти в тыл к русским, то фронт посыплется и русские побегут... так же, как бежали во время контрнаступления под Харьковом", - сказал газете Глен Грант, еще один отставной британский офицер, консультирующий комитет по обороне Верховной рады.
И если такое бегство произойдет, то все окопы и траншеи окажутся бесполезными. "Есть старая максима: земляные укрепления, которые никто не защищает, вас не убивают. И затем украинцы смогут наступать столько, насколько у них хватит планов и логистики", - добавляет Грант.
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