США: Китай способен быстро захватить небо над Тайванем

Китай в случае вооруженного вторжения на Тайвань, по всей видимости, способен быстро взять под контроль воздушное пространство над этим островом, сообщила в субботу, 15 апреля, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на секретный американский документ, в котором содержится и оценка тайваньского военного руководства.

Согласно этому документу, военное командование армии Тайваня полагает, что лишь половина ее боевых самолетов способна хотя бы как-то противостоять вооруженным силам КНР. Оно также сомневается в способности ПВО Тайваня эффективно распознавать запуски китайских ракет и полагает, что потребуется около недели для переброски тайваньской авиации в бункеры, чтобы защитить ее от ударов со стороны Китая.

В то же время министерство обороны США считает военные учения тайваньской армии недостаточными для того, чтобы эффективно подготовиться к возможному вторжению со стороны КНР, следует из другого секретного документа. Как отмечает WP, использование Китаем гражданских судов в военных целях негативно сказалось на способности американских спецслужб прогнозировать китайское вторжение.

Утечка секретных документов

Документы, на которые ссылается WP, входят в число секретных американских материалов, которые за последние недели были выложены в интернет. По словам экспертов, это была одна из самых серьезных утечек секретных данных США за последние годы.

Власти США считают виновным в утечке 21-летнего нацгвардейца, работавшего на одной из американских военных баз. Он уже задержан, и ему грозит длительный срок лишения свободы по обвинению в разглашении секретной информации.