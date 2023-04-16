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Журналист из Эстонии подозревает, что его дом подожгли по политическим причинам

rus.postimees.ee
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Спасатели тушат дом Теэта Корстена.
Спасатели тушат дом Теэта Корстена. Фото: Идаский спасательный центр

Дом эстонского журналиста Теэта Корстена полностью сгорел в результате двух пожаров. Как сам журналист, так и специалисты подозревают, что причиной пожаров стал поджог, пишет Rus.Postimees.

В Страстную пятницу, 7 апреля, в 23.50 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Айя в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. К моменту прибытия спасателей первый этаж дома горел открытым огнем и угрожал соседним домам. Жильцы покинули дом, сообщает пресс-служба Идаского спасательного центра.

В 00.34 пожар был взят под контроль и к 1.44 пожар был потушен. Спасатели вынесли из горящего дома кошку.

На следующий день в 6.19 утра вновь поступило сообщение о пожаре в этом доме. Второй этаж здания полыхал открытым пламенем. К 9.52 пожар был потушен. Причина возгорания выясняется. В спасательных работах участвовали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также спасатели-добровольцы из Пуртсе.

Уничтоженный двумя пожара дом принадлежит журналисту Теэту Корстену.

"Сейчас мы рассматриваем это как поджог", - подтвердила "Северному Побережью" пресс-секретарь Идаского спасательного центра Аннели Ооне.

По ее словам, версию поджога подтверждает и то, что в помещении, откуда начался огонь, была заменена электропроводка и в доме не использовались печки или электрическое отопление, так как отопление там было центральное.

Сам журналист подозревает, что дом могли поджечь из-за его политических взглядов.

Корстен в своих высказываниях и статьях был сверхкритичен в отношении России и ее теперешнего режима, поэтому считает вероятным, что случившееся связано с этим.

Как пишет "Северное Побережье", дом изнутри совершенно уничтожен пожарами, восстановление дома осложняет, очевидно, и то обстоятельство, что он не был застрахован. "Я давно подумывал о переезде в Таллинн, ведь вся моя работа и занятия в последнее время были связаны со столицей. Единственное, что еще удерживало меня в Кохтла-Ярве, это были дом и кошка. Теперь нет ни того, ни другого", - сказал журналист.

В полиции передаче Reporter сообщили, что в связи с пожаром в доме на улице Айя было начато производство по статье 404 Пенитенциарного кодекса - поджог чужой или своей вещи, повлекший угрозу для жизни или здоровья человека. Деяние по этой статье наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. Расследование находится в начальной стадии, рассматриваются всевозможные версии случившегося.

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