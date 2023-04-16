Журналист из Эстонии подозревает, что его дом подожгли по политическим причинам

Сам журналист подозревает, что дом могли поджечь из-за его политических взглядов.

Корстен в своих высказываниях и статьях был сверхкритичен в отношении России и ее теперешнего режима, поэтому считает вероятным, что случившееся связано с этим.

Как пишет "Северное Побережье", дом изнутри совершенно уничтожен пожарами, восстановление дома осложняет, очевидно, и то обстоятельство, что он не был застрахован. "Я давно подумывал о переезде в Таллинн, ведь вся моя работа и занятия в последнее время были связаны со столицей. Единственное, что еще удерживало меня в Кохтла-Ярве, это были дом и кошка. Теперь нет ни того, ни другого", - сказал журналист.

В полиции передаче Reporter сообщили, что в связи с пожаром в доме на улице Айя было начато производство по статье 404 Пенитенциарного кодекса - поджог чужой или своей вещи, повлекший угрозу для жизни или здоровья человека. Деяние по этой статье наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. Расследование находится в начальной стадии, рассматриваются всевозможные версии случившегося.