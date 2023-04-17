Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля: Венера, затмение и ретроградный Меркурий - море проблем!

Скорпион

У Скорпионов в середине недели могут внезапно появиться новые блоки и барьеры в сознании. Основополагающей причиной этого станет затмение. Если не копаться в своей голове и не заниматься самоанализом слишком долго, ситуация быстро исправится. С 17 по 23 апреля нельзя воспринимать все слишком близко к сердцу. Это табу, о котором лучше не забывать. Эксперты также советуют Скорпионам доводить дела до конца. Если бросать на полпути начатые проекты, можно будет сильно пожалеть об этом в будущем. Также это может отрицательно сказаться на репутации и успехе Скорпионов.

Стрелец

Стрельцов, как и представителей других знаков Зодиака, на этой неделе ожидают проблемы, но важно не то, какие трудности придут, а как с ними справиться. Стрельцам стоит настроиться на позитивную волну - как они умеют делать лучше всего. Важно оставаться самими собой и не изобретать заново колесо. Желательно воздержаться от критики в свой и в чужой адрес. На этой неделе нужно говорить себе и окружающим только добрые и приятные слова. Это поможет Стрельцам отвести от себя беду и еще большие неурядицы.

Козерог