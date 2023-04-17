Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля: Венера, затмение и ретроградный Меркурий - море проблем!

Начинается новая неделя, на которой многих ждут определенные трудности и неурядицы. Чтобы обойти их стороной и стать успешнее, не утратив своих способностей и талантов, советуем следовать простым рекомендациям астрологов DailyHoro.
Первое и самое важное для каждого из нас на этой неделе - прийти к согласию с собой и с миром. Только так можно будет минимизировать проблемы, которые пошлет нам Венера, а также затмение 20 апреля и ретроградный Меркурий с 21 апреля.
Если вы слишком неосмотрительный человек, который любит рисковать и действовать спонтанно, от этого лучше отказаться.
Настало время избрать иную стратегию достижения целей. В эти семь дней придется быть более изобретательными и честными - как к себе, так и к окружающим.
Овен
Овнам нужно в первую очередь помнить о том, что сейчас ни в коем случае нельзя решать чужие проблемы. И причина не только в негативном положении планет и звезд. Нужно без страха браться за важные личные дела, ведь они с высокой вероятностью станут прологом чего-то очень хорошего в обозримом будущем. Получить то, что хочется, в эти семь дней Овнам не удастся, но зато они могут получить что-то хорошее чуть позднее. Возможно, пришло время вынести важные уроки из того, что происходило ранее.
Телец
В самый разгар апреля у Тельцов могут возникнуть некоторые трудности в любовной сфере, но они справятся с наплывом проблем благодаря своему оптимизму. Ночные светила будут активизировать самые лучшие и самые худшие черты характера этих людей, поэтому их поступки могут быть не совсем логичными. Многим людям это не понравится, но проблема не в том, что Тельцы на некоторое время окажутся изгоями. Проблема в том, что на этом фоне ими захотят манипулировать. Лучше не плясать под чужую дудку, каким бы плохим не было положение дел. Сейчас лучше продолжать гнуть свою линию, но чуть осторожнее.
Близнецы
Близнецам на этой неделе нужно остерегаться многих вещей. Астрологи советуют избегать грубости, особенно в общении с родственниками и второй половинкой. Наиболее опасно выяснять отношения будет 20 апреля, в день полного солнечного затмения. Близнецам потребуются невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие в сложных ситуациях. Звезды хотят вывести их из равновесия, так что важно дать этому отпор.
Рак
Ракам прогнозы сулят неудачи на этой неделе, но не нужно бояться. Неудачи могут ждать представителей всех знаков Зодиака, важно лишь знать, как обойти их стороной. Астрологи рекомендуют вернуться к идеям, которые вдохновляли Раков ранее. Это поможет не потерпеть фиаско в текущих делах. Само собой, некоторыми из них придется заняться по зову долга. В таком случае Ракам потребуется предельная внимательность и умение находить решения благодаря логике.
Лев
Львы, будучи представителями одного из самых эмоциональных знаков Зодиака, на этой неделе могут крайне бурно реагировать на различные неурядицы. Делать это запрещено, так как ругань, ссоры и недовольство могу спровоцировать новую волну проблем. Также важно обратить внимание на такое опасное и разрушительное чувство, как ревность. Если Львы не начнут бороться с ним сейчас, то могут очень быстро перегореть. В делах и на работе лучше как можно реже использовать хитрость. Львы любят иногда пойти на это ради успеха, но сейчас кармическое воздаяние будет незамедлительным, так что лучше быть честными.
Дева
Девам, несмотря на проблемы с Венерой и Меркурием, необходимо обращать внимание на подсказки Вселенной. Именно они в некоторых сложных жизненных ситуациях станут отличным фарватером, к которому нужно двигаться. Астрологи рекомендуют представителям данного знака перестать настойчиво усложнять себе жизнь переживаниями. Пришла пора избавиться от мыслей о том, что может произойти, сфокусировавшись на том, что уже произошло или происходит прямо сейчас. Важно начать жить в настоящем времени, чтобы не придумывать себе новых проблем и не подвергать себя стрессу.
Весы
Весам стоит уделить особое внимание своим домашним животным, если таковые имеются. Начало этой недели будет также неплохим временем для заведения четвероногого друга. Учитывая тот факт, что с четверга всех нас ждет очень сложный период, разумнее всего было бы завести животное, которое способно защитить от негатива. Планеты и звезды хотят, чтобы Весы начали полагаться на факты, а не на домыслы. С 21 апреля, когда Меркурий станет ретроградным, нужно будет перестроить свое сознание таким образом, чтобы обходить стороной все сомнительное и непонятное.
Скорпион
У Скорпионов в середине недели могут внезапно появиться новые блоки и барьеры в сознании. Основополагающей причиной этого станет затмение. Если не копаться в своей голове и не заниматься самоанализом слишком долго, ситуация быстро исправится. С 17 по 23 апреля нельзя воспринимать все слишком близко к сердцу. Это табу, о котором лучше не забывать. Эксперты также советуют Скорпионам доводить дела до конца. Если бросать на полпути начатые проекты, можно будет сильно пожалеть об этом в будущем. Также это может отрицательно сказаться на репутации и успехе Скорпионов.
Стрелец
Стрельцов, как и представителей других знаков Зодиака, на этой неделе ожидают проблемы, но важно не то, какие трудности придут, а как с ними справиться. Стрельцам стоит настроиться на позитивную волну - как они умеют делать лучше всего. Важно оставаться самими собой и не изобретать заново колесо. Желательно воздержаться от критики в свой и в чужой адрес. На этой неделе нужно говорить себе и окружающим только добрые и приятные слова. Это поможет Стрельцам отвести от себя беду и еще большие неурядицы.
Козерог
Козерогам для преодоления всех возможным препятствий в этот период стоит стремиться культивировать в себе уверенность. Из-за слабого Марса их вера в себя пошатнется, а ретро-Меркурий еще сильнее ухудшит ситуацию. Астрологи также советуют Козерогам перестать вмешиваться в жизнь окружающих. Нужно сосредоточиться на своих личных проблемах и переживаниях, не играя роль защитника и родителя для своей второй половинки, друзей, коллег. Не нужно никого опекать. Если кому-то понадобится поддержка, он сам за ней обратится.
Водолей
Водолеям в период с 17 по 23 апреля звезды и планеты не принесут спонтанной удачи и успеха, поэтому придется вывозить ситуацию на морально-волевых качествах характера. Активизироваться нужно с самого утра понедельника и продержаться до вечера четверга, пока Меркурий дает зеленый свет на занятие самыми важными делами. Самая большая ошибка Водолеев в этот семидневный период - переоценка своих возможностей. Нужно помнить о своих слабых сторонах, чтобы не допускать ошибок.
Рыбы
Рыбам для поддержания уходящей от них мотивации стоит как можно больше общаться с людьми, которыми они восхищаются. В период с 17 по 23 апреля нужно следить за здоровьем и укреплять энергетику. Чтобы избежать разочарования в себе, в людях и событиях, которые могут происходить с Рыбами в это время, им следует немного снизить планку ожиданий. Важно оставаться реалистами и решать проблемы по мере их поступления.
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