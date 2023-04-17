На спутниковом снимке видны 200 свежих могил в селе под Бахмутом

В период с 23 февраля по 1 апреля 2023 года во Владимирке, где до войны проживало 675 человек, было создано около 200 могил. На кадрах с беспилотников, снятых украинской армией 10 апреля, видно, что к тому времени было подготовлено к захоронению около 70 могил, а в оставшихся 130 могилах уже похоронены люди.