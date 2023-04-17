На спутниковом снимке видны 200 свежих могил в селе под Бахмутом

Оккупированное Россией село недалеко от городов Соледар и Бахмут на востоке Украины, похоже, за месяц превратилось в большое кладбище. Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на спутниковые компании.
В период с 23 февраля по 1 апреля 2023 года во Владимирке, где до войны проживало 675 человек, было создано около 200 могил. На кадрах с беспилотников, снятых украинской армией 10 апреля, видно, что к тому времени было подготовлено к захоронению около 70 могил, а в оставшихся 130 могилах уже похоронены люди.
Согласно записям, могилы были вырыты отдельно. "Скорее всего, они имеют отношение к погибшим бойцам группировки Вагнера, потому что у них часто нет родственников дома, они разлучены со своими семьями и поэтому остаются в Украине", - сказал RND полковник Маркус Рейснер.
Ще один цвинтар біля Соледару.— зовнішній пілот (@externalPilot) April 12, 2023
Не знаю, кого саме там ховають, але точно знаю, що їх вбила росія. pic.twitter.com/acUgHHrRtN
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