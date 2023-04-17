СМИ: Орбакайте с сыном проверят на предмет финансирования ВСУ

Известно, что соответствующее заявление в Следственный комитет РФ направили члены Ассоциации патриотических сил Юга России, сообщает Telegram-канал Mash.

Общественники считают, что Кристина Орбакайте может быть причастна к спонсированию украинских войск. Они указали, что ее поведение непатриотично: она живет в США, а в Россию приезжает изредка, чтобы заработать денег. Подчеркивается, что во время мобилизации артистка якобы помогла своему сыну Никите переехать в США.

СМИ сообщают, что если факт финансирования ВСУ со стороны Орбакайте подтвердится, активисты требуют конфисковать у нее 105-метровую квартиру на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, которая ей досталась от матери - Аллы Пугачевой.

Напомним, ранее Орбакайте выпустила мощную песню в поддержку своей мамы под названием "Алла будет петь". "Алла будет петь" - это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!" - написала дочь Примадонны.

15 апреля 2023 года Алла Пугачева отметила свое 74-летие. В апреле 2023 года активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Певица донос активиста никак не комментировала.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в данный момент проживают в Израиле. В сентябре Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ певица попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.