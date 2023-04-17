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Видео ⟩ В Плявниеках загорелся автобус Rīgas satiksme

Движение восстановлено
rus.tvnet.lv
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Фото: Facebook/ Ездуны/ Natalie Zarova

В Риге, в микрорайоне Плявниеки, загорелся автобус Rīgas satiksme, сообщили RUS TVNET очевидцы происшествия.

В 9:15 в Пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Лубанас в Риге, где загорелся автобус, сообщили RUS TVNET в VUGD.

На месте происшествия было установлено, что горит автобус площадью 40 кв. м. До приезда VUGD из автобуса эвакуировали 25 человек.

 Пострадавших в происшествии нет.

Также загорелись автобусная остановка площадью 5 кв. м и дорожный знак.

В 10:02 пожар был локализован, в настоящее время продолжаются работы по тушению.

Представитель компании Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане рассказала, что из-за технических неполадок в моторном отсеке автобуса произошло задымление, что и стало причиной возгорания.  

Предприятие проведет тщательное расследование произошедшего, сообщила Барташевича-Фелдмане, добавив, что сгоревший автобус был старого типа.

Сначала движение на месте происшествия было ограничено, но около 10:50 оно было восстановлено, сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Лина Багдоне.

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