Видео ⟩ В Плявниеках загорелся автобус Rīgas satiksme

В Риге, в микрорайоне Плявниеки, загорелся автобус Rīgas satiksme, сообщили RUS TVNET очевидцы происшествия.
В 9:15 в Пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Лубанас в Риге, где загорелся автобус, сообщили RUS TVNET в VUGD.
На месте происшествия было установлено, что горит автобус площадью 40 кв. м. До приезда VUGD из автобуса эвакуировали 25 человек.
Пострадавших в происшествии нет.
Также загорелись автобусная остановка площадью 5 кв. м и дорожный знак.
В 10:02 пожар был локализован, в настоящее время продолжаются работы по тушению.
Представитель компании Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане рассказала, что из-за технических неполадок в моторном отсеке автобуса произошло задымление, что и стало причиной возгорания.
Предприятие проведет тщательное расследование произошедшего, сообщила Барташевича-Фелдмане, добавив, что сгоревший автобус был старого типа.
Сначала движение на месте происшествия было ограничено, но около 10:50 оно было восстановлено, сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Лина Багдоне.
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