"Это очень не по-мужски". Даневича о нынешних отношениях с Кайминьшем

"Ко мне действительно в мой дом приходил Сиротский суд и оценивал, хорошая ли я мама. И написал заключение о том, хорошая ли я мать. (...) Я, кажется, ни разу даже не повысила голос на своего ребенка!

Я считаю, что я очень хорошая мама, и я убеждена в этом.

В определенное время я на работе, и бывают дни/вечера, когда я не вижу своего ребенка, но когда я с ним - я 100% с ним. У меня нет никакой параллельной работы. Я играю с ним от всей души. Мы ходим в музеи, гуляем, навещаем наших близких... Я думаю, что у нас очень интенсивное и классное времяпровождение", - отмечает Даневича.

Что касается нынешних отношениях с Кайминьшем, она говорит: "Сейчас у нас нет никакого сотрудничества - между нами как родителями - нет. Нам просто остается только искать какие-то аргументы для суда, записывать разговоры, я не вижу возможности о чем-либо договориться". Однако актриса выражает надежду, что им удастся сохранить здоровые отношения.

"Большую часть жизни сына я воспитываю его одна. Мне самой нужно справляться, у нас еще две собаки дома", - рассказывает Даневича.

"Все это время у меня крутится мысль о вероятности того, что у меня могут отнять это. Я не могу знать, сколько раз, как часто, сколько дней в неделю мне разрешат быть с моим ребенком, - говорит Даневича. - Даже если это чисто теоретическое ощущение - оно сильно меняет отношение к жизни".

В плане личной жизни Даневича ждет весну и хочет влюбиться. "Я хочу, охотно! Я открыта!" - сказала она, добавив в конце интервью, что счастье не любит тишину.