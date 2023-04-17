"Это очень не по-мужски". Даневича о нынешних отношениях с Кайминьшем

Актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича стала гостьей программы Māmiņu sarunas ar Gundegu Rozi на YouTube. Актриса рассказала, что между ней и бывшим депутатом Сейма Артусом Кайминьшем все еще продолжается судебный процесс.
Напомним, что о разногласиях между Даневичей и Кайминьшем стало известно в январе 2022 года. В качестве причины разрыва отношений Даневича называла тот факт, что ей не хватало любви, а также рассказала, что во время отношений испытывала эмоциональное насилие. В настоящее время идет судебное разбирательство, в котором участвует Сиротский суд.
В марте прошел второй день рождения общего сына пары Каупо, в честь которого Даневича в своих соцсетях поделилась несколькими снимками малыша и постом, в котором поблагодарила отца сына - "за действительно значимую поддержку и создание чувства защищенности 17 марта два года назад... и, конечно же, за то, что у нас теперь самый прекрасный, самый умный, самый интеллигентный, самый милый сын на свете - Каупо". В программе она рассказала, что Кайминьш не разрешил делиться этой записью, поскольку оба договорились не публиковать фото ребенка. "Во мне ни на мгновенье не было неблагодарности. Да, у меня тяжелые времена, и я действительно очень осуждаю то, что он [Артус] сейчас делает, а также считаю, что это очень немужественный поступок - так дела не решаются!" - сказала Даневича.
"Ко мне действительно в мой дом приходил Сиротский суд и оценивал, хорошая ли я мама. И написал заключение о том, хорошая ли я мать. (...) Я, кажется, ни разу даже не повысила голос на своего ребенка!
Я считаю, что я очень хорошая мама, и я убеждена в этом.
В определенное время я на работе, и бывают дни/вечера, когда я не вижу своего ребенка, но когда я с ним - я 100% с ним. У меня нет никакой параллельной работы. Я играю с ним от всей души. Мы ходим в музеи, гуляем, навещаем наших близких... Я думаю, что у нас очень интенсивное и классное времяпровождение", - отмечает Даневича.
Что касается нынешних отношениях с Кайминьшем, она говорит: "Сейчас у нас нет никакого сотрудничества - между нами как родителями - нет. Нам просто остается только искать какие-то аргументы для суда, записывать разговоры, я не вижу возможности о чем-либо договориться". Однако актриса выражает надежду, что им удастся сохранить здоровые отношения.
"Большую часть жизни сына я воспитываю его одна. Мне самой нужно справляться, у нас еще две собаки дома", - рассказывает Даневича.
"Все это время у меня крутится мысль о вероятности того, что у меня могут отнять это. Я не могу знать, сколько раз, как часто, сколько дней в неделю мне разрешат быть с моим ребенком, - говорит Даневича. - Даже если это чисто теоретическое ощущение - оно сильно меняет отношение к жизни".
В плане личной жизни Даневича ждет весну и хочет влюбиться. "Я хочу, охотно! Я открыта!" - сказала она, добавив в конце интервью, что счастье не любит тишину.
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