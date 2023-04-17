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Фото ⟩ Пугачева оригинально ответила Троицкому на поздравление с днем рождения

rus.tvnet.lv
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Konstantin Sednev

В субботу, 15 апреля, легендарная артистка Алла Пугачева принимала поздравления с 74-летием от родственников, друзей, коллег. Среди обратившихся к Примадонне был и музыкальный критик Артемий Троицкий.

Артемий Троицкий поздравил звезду в соцсети, а та ответила ему четверостишием.

"Нет ничего стыдного в том, чтобы стать у столба "позорного". Во времена двуличия он придает величия", - написала Алла Пугачева.

Она также поделилась фотографией со столбом.

Ранее Артемий Троицкий дал комментарий RUS TVNET по поводу выступления в "Лужниках" с песней Виктора Цоя "Группа крови". 

В апреле 2023 года активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Певица донос активиста никак не комментировала.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в данный момент проживают в Израиле. В сентябре Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ певица попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.

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