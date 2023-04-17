Фото ⟩ Пугачева оригинально ответила Троицкому на поздравление с днем рождения

В субботу, 15 апреля, легендарная артистка Алла Пугачева принимала поздравления с 74-летием от родственников, друзей, коллег. Среди обратившихся к Примадонне был и музыкальный критик Артемий Троицкий.
Артемий Троицкий поздравил звезду в соцсети, а та ответила ему четверостишием.
"Нет ничего стыдного в том, чтобы стать у столба "позорного". Во времена двуличия он придает величия", - написала Алла Пугачева.
Она также поделилась фотографией со столбом.
АБП прислала в ответ на поздравление с сегодняшним днём рождения. С таким текстом:— Артемий Троицкий (@aktroitsky) April 15, 2023
«Нет ничего зазорного
Встать у столба “позорного”:
Во времена двуличия
Он придаёт величия». pic.twitter.com/S2CheQqIfQ
Ранее Артемий Троицкий дал комментарий RUS TVNET по поводу выступления в "Лужниках" с песней Виктора Цоя "Группа крови".
В апреле 2023 года активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Певица донос активиста никак не комментировала.
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в данный момент проживают в Израиле. В сентябре Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ певица попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.
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