Фото ⟩ Пугачева оригинально ответила Троицкому на поздравление с днем рождения

Артемий Троицкий поздравил звезду в соцсети, а та ответила ему четверостишием.

"Нет ничего стыдного в том, чтобы стать у столба "позорного". Во времена двуличия он придает величия", - написала Алла Пугачева.

Она также поделилась фотографией со столбом.

АБП прислала в ответ на поздравление с сегодняшним днём рождения. С таким текстом:

«Нет ничего зазорного

Встать у столба “позорного”:

Во времена двуличия

Он придаёт величия». pic.twitter.com/S2CheQqIfQ — Артемий Троицкий (@aktroitsky) April 15, 2023

Ранее Артемий Троицкий дал комментарий RUS TVNET по поводу выступления в "Лужниках" с песней Виктора Цоя "Группа крови".

В апреле 2023 года активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Певица донос активиста никак не комментировала.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в данный момент проживают в Израиле. В сентябре Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ певица попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.