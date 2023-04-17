В Риге у наркодилеров нашли оружие и несколько килограммов кокаина

13 апреля за оборот наркотиков были задержаны двое мужчин 1998 и 1996 годов рождения.

При обыске у мужчины 1998 года рождения было обнаружено 50 граммов кокаина. При обыске автомобиля и квартиры, принадлежащих этим лицам, было обнаружено еще 3,5 килограмма этого наркотического вещества. Также в квартире были обнаружены три боевые гранаты, восемь предметов, похожих на огнестрельное оружие, и 1370 патронов различного калибра.

Стоимость конфискованных наркотиков и огнестрельного оружия составляет около 350 000 евро. Также изъят автомобиль Mercedes-Benz класса Е, его происхождение проверяет полиция.

Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что подозреваемые долгое время торговали наркотическими веществами и в основном продавали их напрямую рижанам.

Обоим задержанным назначена мера пресечения - арест.