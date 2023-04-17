В Риге у наркодилеров нашли оружие и несколько килограммов кокаина

На прошлой неделе Государственная полиция в Риге задержала торговцев наркотиками, у которых было обнаружено огнестрельное оружие и несколько килограммов кокаина, сообщили агентству LETA в полиции.
13 апреля за оборот наркотиков были задержаны двое мужчин 1998 и 1996 годов рождения.
При обыске у мужчины 1998 года рождения было обнаружено 50 граммов кокаина. При обыске автомобиля и квартиры, принадлежащих этим лицам, было обнаружено еще 3,5 килограмма этого наркотического вещества. Также в квартире были обнаружены три боевые гранаты, восемь предметов, похожих на огнестрельное оружие, и 1370 патронов различного калибра.
Стоимость конфискованных наркотиков и огнестрельного оружия составляет около 350 000 евро. Также изъят автомобиль Mercedes-Benz класса Е, его происхождение проверяет полиция.
Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что подозреваемые долгое время торговали наркотическими веществами и в основном продавали их напрямую рижанам.
Обоим задержанным назначена мера пресечения - арест.
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