Крупнейший ущерб озимым нанесен в Видземе и Латгале

Он отметил, что озимые, как обычно, хуже всего перезимовали в восточной части Латвии. В Земгале с зерновыми в основном все в порядке, но на некоторых низко расположенных участках, возможно, пострадал озимый рапс, который является чувствительной культурой.

Между тем в Латгале и Видземе ущерб нанесен длительным наличием снежного покрова и влажностью. В обоих регионах пострадали как зерновые, так и озимый рапс.

По словам Балодиса, зимой на многих полях скапливалась влажность. Часть посевов в Видземе и Латгале придется пересеивать, но, по словам Балодиса, это обычное явление для 10% площадей.

Ситуация прошлой весной была аналогичной, добавил он.