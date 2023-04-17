Пн, 17.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ "Она визжит, ей пять-шесть лет". Два боевика ЧВК "Вагнер" признались в убийстве детей

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Похоронная церемония в Украине. Иллюстративное фото.
Похоронная церемония в Украине. Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

На сайте Gulagu.net опубликовано признание двух осужденных и бывших командиров ЧВК "Вагнер" в убийствах детей и гражданских лиц в Украине. Полностью репортаж можно посмотреть на YouTube-канале Gulagu.net.

Осужденные Азамат Улдаров и Алексей Савичев признались в убийстве украинских детей и гражданских жителей в Бахмуте и Соледаре. Предполагается, что это произошло в феврале 2023 года.

"Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь. Ей пять-шесть лет, а я выстрелил, ты понимаешь, контрольный.

Я никого не должен был выпустить, никого. Была дана команда", - признался Улдаров.

"Нам был дан приказ: "зачистить" дом. Полностью. И ты понимаешь, что это значит. Мне было все равно, кто там был. Не было никакой возможности у людей остаться живыми.

Был приказ четвертому эшелону расстрелять всех, кто старше 15 лет. Всех просто расстрелять. Около 23 -24 человек застрелили, может, 20. Среди этих людей по меньшей мере десять - в возрасте 16 и 17 лет.

Они не были вооружены. Когда они подняли рубашки, там были такие татуировки, что не было выбора. Мы застрелили их из-за татуировок", - рассказывает боевик "Вагнера".

Если "вагнеровцы" не выполняли приказы, другие боевики "привязывали их головы к половым органам" и передавали в службу безопасности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх