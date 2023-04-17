Видео ⟩ "Она визжит, ей пять-шесть лет". Два боевика ЧВК "Вагнер" признались в убийстве детей

Осужденные Азамат Улдаров и Алексей Савичев признались в убийстве украинских детей и гражданских жителей в Бахмуте и Соледаре. Предполагается, что это произошло в феврале 2023 года.

"Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь. Ей пять-шесть лет, а я выстрелил, ты понимаешь, контрольный.

"Нам был дан приказ: "зачистить" дом. Полностью. И ты понимаешь, что это значит. Мне было все равно, кто там был. Не было никакой возможности у людей остаться живыми.