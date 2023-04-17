На сайте Gulagu.net опубликовано признание двух осужденных и бывших командиров ЧВК "Вагнер" в убийствах детей и гражданских лиц в Украине. Полностью репортаж можно посмотреть на YouTube-канале Gulagu.net.
Видео ⟩ "Она визжит, ей пять-шесть лет". Два боевика ЧВК "Вагнер" признались в убийстве детей
Осужденные Азамат Улдаров и Алексей Савичев признались в убийстве украинских детей и гражданских жителей в Бахмуте и Соледаре. Предполагается, что это произошло в феврале 2023 года.
"She's a little kid, 5 or 6 years old. I took a killshot. We were told to let no one out"— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 17, 2023
Russian project Gulagu net published a video with the confessions of two convicts, ex-commanders of Wagner PMC subdivisions - Azamat Uldarov and ex convict Aleksey Savichev.
They admit to… pic.twitter.com/X1cNpM0Rr6
"Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь. Ей пять-шесть лет, а я выстрелил, ты понимаешь, контрольный.
Я никого не должен был выпустить, никого. Была дана команда", - признался Улдаров.
"Нам был дан приказ: "зачистить" дом. Полностью. И ты понимаешь, что это значит. Мне было все равно, кто там был. Не было никакой возможности у людей остаться живыми.
Был приказ четвертому эшелону расстрелять всех, кто старше 15 лет. Всех просто расстрелять. Около 23 -24 человек застрелили, может, 20. Среди этих людей по меньшей мере десять - в возрасте 16 и 17 лет.
Они не были вооружены. Когда они подняли рубашки, там были такие татуировки, что не было выбора. Мы застрелили их из-за татуировок", - рассказывает боевик "Вагнера".
"There was an order to shoot everyone 15 and older. We shot about 10 of these 15, 16, 17 year olds. "— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 17, 2023
Russian project Gulagu net published a video with the confessions of two convicts, ex-commanders of Wagner PMC subdivisions - Azamat Uldarov and ex convict Aleksey Savichev.… pic.twitter.com/1wL4TBMJcD
Если "вагнеровцы" не выполняли приказы, другие боевики "привязывали их головы к половым органам" и передавали в службу безопасности.
If someone from Wagner didn't obey orders, their "heads were tied up to their genitals," and then they were passed on to federal security service, never to be seen again.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 17, 2023
Russian project Gulagu net published a video with the confessions of two convicts, ex-commanders of Wagner… pic.twitter.com/pTG66PPjpG
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