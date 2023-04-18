Видео ⟩ В соцсетях распространяли ложь о том, что в трамвае умер юноша

Пассажир якобы рухнул на пол и умер, но водитель соблюдала график маршрута и не остановила трамвай.

"Водитель вызвала скорую помощь и продолжила движение. Трамвай ехал в сторону Юглы. Молодой парень с гитарой лежал лицом в пол, уже мертвый, но помощь ему не оказывали как минимум полчаса. Пассажиры трамвая перешагивали через тело, чтобы выйти на остановке и успеть на работу.

Когда парню стало плохо, трамвай стоял возле пункта скорой помощи. Эти несколько минут могли иметь решающее значение для спасения жизни.

Вместо этого труп спокойно возили по городу", - написала женщина в Facebook.

Автор новости сказала, что свидетелем этого случая оказалась ее подруга. Представитель Rīgas satiksme пояснила, что водитель общественного транспорта обязан вызвать медиков и остановить транспортное средство, если жизни пассажиров угрожает опасность.

Оказалось, что молодой человек лежал на полу в состоянии алкогольного опьянения, а не был мертв, как описала женщина.

На одной из автобусных остановок 22-летнего парня встретили сотрудники полиции. Юношу пришлось выносить на руках, так как он не мог самостоятельно передвигаться.

Через несколько минут парень немного приподнялся и встал. Он сказал полиции, что пойдет домой пешком. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)