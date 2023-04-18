Видео ⟩ Путин побывал на оккупированных территориях Украины

During his visit, Putin (if that was him) gave his troops a copy of an icon.



He said it belonged to one of the most successful Russian defense ministers in the 19th century.



A powerful reply indeed to all the weapons supplies Ukraine has been getting from our Allies. pic.twitter.com/llUC5t7VF9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 18, 2023

Еще на одном видео появляется генерал-полковник Александр Лапин, об удалении которого с фронта и назначении начальником главного штаба сухопутных войск СМИ сообщали в январе.

Украинские власти пока никак не прокомментировали кадры с посещением Путиным оккупированных территорий.

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин также побывал еще в одном штабе - "Восток", который относится к Росгвардии, "в Луганской народной республике". Именно там ему якобы докладывал генерал Лапин. Поездки "заранее не готовились", подчеркивается в сообщении Кремля.

Это первая поездка Путина в Херсонскую и Луганскую области с начала войны. До этого 19 марта также в условиях секретности в темное время суток он посещал Мариуполь, захваченный Россией в мае прошлого года и сильно разрушенный. В Мариуполе погибло большое число мирных жителей. Путин на опубликованных кадрах ездил по городу и общался с людьми, в которых украинские СМИ быстро узнали пророссийских активистов.

Сейчас же, как пишет сайт Кремля, Путин "поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон".