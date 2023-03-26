Путин цинично объяснил, почему посетил оккупированный Мариуполь

Путин цинично высказался в интервью с российским пропагандистом Павлом Зарубиным.

"Пора уже было поехать посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что надо сделать дополнительно, что является приоритетом. Знаете, одна вещь, когда есть что-то на бумаге или на экране, а другая, когда я посмотрел, как строится клиника - большой объект такой, серьезный, современный, как строятся жилые кварталы. Знаете, это такой современный квартал, как в Москве или Питере", - заявил Путин.

Он также сказал, что был заинтересован в том, чтобы осмотреть "общественные объекты", например, Мариупольский парк со стелой героям Второй мировой войны.

"Это чисто рабочая поездка, она давно назрела. Ну, и с людьми было важно... Откровенно говоря, это был неожиданный контакт. Я думал, что это рабочие стоят, там мужчины были в рабочей одежде. Я хотел поговорить с ними, как работа продолжается. Оказалось, что это местные жители...