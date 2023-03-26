Президент России Владимир Путин цинично высказался о своем визите в оккупированный Мариуполь, разрушенный его войсками, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Путин цинично объяснил, почему посетил оккупированный Мариуполь
Путин цинично высказался в интервью с российским пропагандистом Павлом Зарубиным.
"Пора уже было поехать посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что надо сделать дополнительно, что является приоритетом. Знаете, одна вещь, когда есть что-то на бумаге или на экране, а другая, когда я посмотрел, как строится клиника - большой объект такой, серьезный, современный, как строятся жилые кварталы. Знаете, это такой современный квартал, как в Москве или Питере", - заявил Путин.
Он также сказал, что был заинтересован в том, чтобы осмотреть "общественные объекты", например, Мариупольский парк со стелой героям Второй мировой войны.
"Это чисто рабочая поездка, она давно назрела. Ну, и с людьми было важно... Откровенно говоря, это был неожиданный контакт. Я думал, что это рабочие стоят, там мужчины были в рабочей одежде. Я хотел поговорить с ними, как работа продолжается. Оказалось, что это местные жители...
Как вы видели, домой пригласили, посмотрел как живут. Важно было почувствовать настроения людей. Возможно, это самое главное", - заявил Путин.
Зарубин также спросил, почему Путин лично ехал за рулем. Тот отметил, что ничего не нарушил, кроме того, что не пристегнулся, но "в этом случае это даже хорошо, потому что важно, чтобы можно было быстро выйти из машины".
On the video of Putin speaking to residents of occupied Mariupol, a scream can be heard in the background: "It's not true! It's all for show!"— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023
One of the Russian news agencies cut this moment out, another one didn't. pic.twitter.com/LCkWnKzTFf
Как сообщалось, президент России Владимир Путин с 18 по 19 марта посетил Мариуполь на побережье Азовского моря. Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину Путин побывал на оккупированной территории.
Путин посетил Крым и Мариуполь на день до того, как Международный уголовный суд издал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.
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