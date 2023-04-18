Видео ⟩ "Было три взрыва": очевидцы о пожаре в автобусе Rīgas satiksme

Ричард Савицкис, командир 8-го отряда Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) сообщил, что, когда спасатели прибыли на место происшествия, автобус был полностью охвачен огнем, а пассажиры эвакуировались. Похоже, что пожар начался с задней части, но следствие выяснит все обстоятельства.

При тушении пожара взорвалась одна из нагретых шин автобуса. Волна воздуха сбила пожарного со шлангом с ног.

Пожар вызвал серьезные пробки как на Южном мосту, так и на улицах Илукстес и Лубанас. Также много людей наблюдало за тушением горящего автобуса.

Очевидец Сергей сказал, что сначала он услышал взрыв. "Три раза взорвался. После этого уже было много дыма. Больше я ничего такого не видел. Главное было узнать, не погибли ли люди".

Как уже сообщал RUS TVNET, до приезда VUGD из автобуса эвакуировали 25 человек. Пострадавших в происшествии нет.

На месте происшествия было установлено, что горит автобус площадью 40 кв. м. Также загорелись автобусная остановка площадью 5 кв. м и дорожный знак.

По имеющейся у Государственной полиции первоначальной информации, автобус загорелся во время движения.

Первоначально движение на месте происшествия было ограничено, но около 10:50 оно было восстановлено, сообщили в полиции.

Представитель компании Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане рассказала, что из-за технических неполадок в моторном отсеке автобуса произошло задымление, что и стало причиной возгорания.

Предприятие проведет тщательное расследование произошедшего, сообщила Барташевича-Фелдмане, добавив, что сгоревший автобус был старого типа.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)