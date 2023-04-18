Лавров заявил, что РФ "заинтересована" в прекращении войны в Украине

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.

Издание УНИАН отмечает, что Лавров употребил слово "конфликт" вместо "война".

Он также заявил, что Россия "благодарна бразильским друзьям за четкое понимание развития ситуации [в Украине]".

Виейра призвал к созданию группы стран, которые выступали бы посредниками в переговорах между Россией и Украиной.

"Я подтверждаю позицию Бразилии по содействию мирному урегулированию конфликта, напоминая об инициативе президента Лулы создать группу дружественных стран, которые будут выступать посредниками в переговорах между Россией и Украиной", - сказал Виейра.

Министр иностранных дел Бразилии также раскритиковал санкции против России, заявив, что они наносят ущерб мировой экономике, особенно слаборазвитым странам, многие из которых еще не полностью оправились от пандемии.

Как сообщалось, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал мир создать аналог G20, чтобы положить конец войне в Украине и спасти мировую экономику. Он также призвал США прекратить "разжигать войну" в Украине.

Как отмечает издание "Укринформ", ранее президент Бразилии предлагал Украине отдать Крым России, чтобы прекратить войну.

В МИД Украины ответили, что Украина не продает свои территории и не видит смысла отдавать даже сантиметр украинской земли.