Владимир Зеленский посетил Авдеевку под Донецком

Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", пообщался с военными, а также вручил государственные награды.

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы - того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех", - сказал Зеленский на встрече с военными.

Авдеевка расположена примерно в 20 километрах от Донецка. Российские войска постоянно обстреливают город. До войны в Украине население Авдеевки составляло около 32,5 тысячи человек, сейчас там проживает меньше двух тысяч человек.

Уже сообщалось, что президент России Владимир Путин недавно побывал в двух частично оккупированных регионах Украины - Херсонской и Луганской областях.