Видео ⟩ В столкновении двух автомобилей у Циемупе пострадал ретро-Volkswagen

Во вторник, 18 апреля, на дороге Рига - Даугавпилс неподалеку от Циемупе столкнулись два Volkswagen, которые ехали в направлении столицы. В происшествии пострадали два мужчины, сидящих в почти историческом автомобиле, сообщает передача Degpunktā.
Женщина, сидевшая за рулем Volkswagen Minivan, не смогла отреагировать на быстрые маневры едущей впереди машины, и авария была неизбежна. Volkswagen Minivan въехал в заднюю часть Volkswagen Passat, который въехал в канаву.
Оба пострадавших из Volkswagen Passat были доставлены в больницу в удовлетворительном положении.
Водитель Minivan хочет найти свидетелей и сожалеет о том, что в машине не установлено видеонаблюдение. Если кто-то ездил во вторник утром на участке Огре - Кегумс недалеко от Циемупе и видел происшествие или запечатлел его, женщине можно написать в Facebook.
Подробнее в сюжете Degpunktā!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!