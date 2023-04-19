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Видео ⟩ В столкновении двух автомобилей у Циемупе пострадал ретро-Volkswagen

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Во вторник, 18 апреля, на дороге Рига - Даугавпилс неподалеку от Циемупе столкнулись два Volkswagen, которые ехали в направлении столицы. В происшествии пострадали два мужчины, сидящих в почти историческом автомобиле, сообщает передача Degpunktā.

Женщина, сидевшая за рулем Volkswagen Minivan, не смогла отреагировать на быстрые маневры едущей впереди машины, и авария была неизбежна. Volkswagen Minivan въехал в заднюю часть Volkswagen Passat, который въехал в канаву.

Оба пострадавших из Volkswagen Passat были доставлены в больницу в удовлетворительном положении.

Водитель Minivan хочет найти свидетелей и сожалеет о том, что в машине не установлено видеонаблюдение. Если кто-то ездил во вторник утром на участке Огре - Кегумс недалеко от Циемупе и видел происшествие или запечатлел его, женщине можно написать в Facebook.

Подробнее в сюжете Degpunktā!

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