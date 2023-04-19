Левитс призвал выяснить, почему полиция в Екабпилсе не помогла убитой женщине

Русиньш был арестован и приговорен к кратковременному лишению свободы. Также ему по решению суда требовалось пройти курс социальной реабилитации для снижения уровня насилия, что он не исполнил.

В передаче "Панорама" сообщали, что Государственная полиция уже двое суток разыскивает 53-летнего Русиньша по делу об убийстве его бывшей супруги, сотрудницы Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), совершенном в Екабпилсском крае. Русиньш долго преследовал и терроризировал женщину - больше года. Женщина отчаянно пыталась разорвать с ним отношения, но террор продолжался - поступали сотни звонков и СМС, поджигались двери. Насильник не хотел прекращать отношения.

На рабочем месте убитой подтвердили, что Русиньш не менее полугода терроризировал ее и парализовал работу учреждения. "В течение последних шести месяцев от конкретного лица было получено бесчисленное количество грубых звонков, текстовых сообщений и электронных писем с различными угрозами. Иногда было до 1000 звонков в день", - сообщила представитель учреждения Илзе Арая.

В воскресенье на прошлой неделе угроза осуществилась - мужчина напал на женщину и нанес ей ножевые ранения на глазах у ее ребенка и матери. После убийства он скрылся на машине.