Левитс призвал выяснить, почему полиция в Екабпилсе не помогла убитой женщине

Необходимо выяснить, почему возможности, предоставленные законодательством, не были использованы в деле, которое привело к убийству женщины в Екабпилсском крае, потому что закон дает Государственной полиции все возможности "действовать правильно", заявил президент Эгил Левитс журналистам в среду после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Премьер-министр заявил, что находится на связи с министром внутренних дел Марисом Кучинскисом. Вроде бы закон и дает Государственной полиции все возможности для действий, но могли быть факторы, которые этому помешали, указал Кариньш.
"Мы выясним, было ли это упущение ответственных лиц или правило, которое не позволило им принять более строгие меры. Либо поведение должно быть изменено, либо законодательный акт, закон. Сейчас это неясно, но я знаю, что Кучинскис активно работает над этим вопросом", - подчеркнул Кариньш.
Правоохранительным органам не удалось уберечь от убийства женщину, которая вместе с родственниками долгое время сообщала о преследовании и запугивании со стороны бывшего мужа Леона Русиньша, в том числе добиваясь запрета приближаться к ней, сообщило ранее Латвийское телевидение.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поручил начать служебную проверку, чтобы убедиться, что сотрудники полиции действовали в соответствии с нормативной базой, достаточно активно и профессионально.
В конкретной ситуации против мужчины было начато 19 уголовных процессов, 18 из которых - за неисполнение решения о защите от насилия.
Русиньш был арестован и приговорен к кратковременному лишению свободы. Также ему по решению суда требовалось пройти курс социальной реабилитации для снижения уровня насилия, что он не исполнил.
В передаче "Панорама" сообщали, что Государственная полиция уже двое суток разыскивает 53-летнего Русиньша по делу об убийстве его бывшей супруги, сотрудницы Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), совершенном в Екабпилсском крае. Русиньш долго преследовал и терроризировал женщину - больше года. Женщина отчаянно пыталась разорвать с ним отношения, но террор продолжался - поступали сотни звонков и СМС, поджигались двери. Насильник не хотел прекращать отношения.
На рабочем месте убитой подтвердили, что Русиньш не менее полугода терроризировал ее и парализовал работу учреждения. "В течение последних шести месяцев от конкретного лица было получено бесчисленное количество грубых звонков, текстовых сообщений и электронных писем с различными угрозами. Иногда было до 1000 звонков в день", - сообщила представитель учреждения Илзе Арая.
В воскресенье на прошлой неделе угроза осуществилась - мужчина напал на женщину и нанес ей ножевые ранения на глазах у ее ребенка и матери. После убийства он скрылся на машине.
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