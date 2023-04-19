Полиция в лесу нашла автомобиль Русиньша; возможно, он совершил самоубийство

Нынешняя версия полиции - мужчина совершил самоубийство.

Как сообщалось, полицейские не смогли защитить от убийства женщину, которая вместе с близкими длительное время сообщала о преследовании и терроризировании со стороны бывшего партнера Леона Русиньша.

В настоящее время тщательно и подробно проводится оценка конкретной ситуации, Государственная полиция пересматривает эффективность существующего правового регулирования и его возможные недостатки, оценивая как этот, так и другие случаи подобного характера - является ли регулирование достаточным, информировала полиция.

Также оценивается роль других вовлеченных структур - участие, действия и ответственность. После объективной оценки всей ситуации, соответственно, будут предложены необходимые поправки к закону.

В конкретной ситуации у лица было 19 уголовных процессов, из которых 18 - невыполнение решения суда о защите от насилия.

Как сообщалось, 16 апреля на отдаленной дороге в Екабпилсском крае Леон Русиньш нанес смертельные травмы женщине 1983 года рождения и покинул место происшествия.

Учитывая характер содеянного и полученную информацию о личности подозреваемого, по всей Латвии были немедленно начаты обширные поисковые мероприятия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного закона за убийство. За такое правонарушение лицо может быть наказано пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет с испытательным надзором на срок до трех лет.

Информация, полученная на данный момент в ходе следствия, свидетельствует о том, что противоправные действия были вызваны личными мотивами и намеренно направлены против погибшей женщины.

Государственная полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Леона Русиньша, позвонить по телефону 110 или 67006736. Также полиция предупреждает, что мужчина может быть опасен, поэтому ни при каких обстоятельствах не стоит приближаться к нему и пытаться задержать его самостоятельно.