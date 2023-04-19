Британия: хакеры из РФ угрожают критической инфраструктуре

Национальный центр кибербезопасности Великобритании выпустил официальное предупреждение об угрозах операторам электро- и водоснабжения, а также других критически важных систем в стране, призвав их усилить меры безопасности.

"Я не думаю, что мы делаем достаточно для защиты нашей инфраструктуры от киберугроз со стороны групп, связанных с Россией", - сказала Линди Кэмерон, директор центра.

Угроза исходит от хакеров, симпатизирующих России, но это не обязательно означает, что ими руководит российское государство, заявил министр по делам кабинета министров Великобритании Оливер Дауден.

В киберпространстве они похожи на российскую группу наемников "Вагнер", которая воюет в Украине вместе с бойцами российских регулярных частей, пояснил министр.

Он предупредил, что хотя эти хакеры в настоящее время не могут нанести большой ущерб британским системам, но угроза растет.

По мере того, как война в Украине затягивается, хакеры могут более сместить свое внимание с Украины на Запад, предупреждает Национальный центр кибербезопасности Великобритании.