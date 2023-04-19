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Британия: хакеры из РФ угрожают критической инфраструктуре

rus.tvnet.lv
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Хакер. Иллюстративное фото
Хакер. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Российские хакеры пытаются нарушить или даже разрушить критически важную инфраструктуру Великобритании, заявляют представители британского правительства. 

Национальный центр кибербезопасности Великобритании выпустил официальное предупреждение об угрозах операторам электро- и водоснабжения, а также других критически важных систем в стране, призвав их усилить меры безопасности.

"Я не думаю, что мы делаем достаточно для защиты нашей инфраструктуры от киберугроз со стороны групп, связанных с Россией", - сказала Линди Кэмерон, директор центра.

Угроза исходит от хакеров, симпатизирующих России, но это не обязательно означает, что ими руководит российское государство, заявил министр по делам кабинета министров Великобритании Оливер Дауден.

В киберпространстве они похожи на российскую группу наемников "Вагнер", которая воюет в Украине вместе с бойцами российских регулярных частей, пояснил министр.

Он предупредил, что хотя эти хакеры в настоящее время не могут нанести большой ущерб британским системам, но угроза растет.

По мере того, как война в Украине затягивается, хакеры могут более сместить свое внимание с Украины на Запад, предупреждает Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

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