У Лукашенко - планы на Китай, помешает ли им ядерное оружие?

Доля товаров, которые Беларусь отправляет в Китай, действительно растет. В 2022 году - до 4,7% экспорта, годом ранее было 2,2%. Причина не только в том, что Китай вдруг распробовал белорусские товары, через КНР они могут идти на рынки третьих стран, поясняют аналитики проекта "Нашы грошы". Однако результат взаимной торговли все равно не в пользу Минска - отрицательное сальдо в 2022-м было близким к 1,5 млрд долларов.

За десять лет Китай поставил в Беларусь на 25 млрд долларов товаров больше, чем приобрел. Беларусь может наращивать объемы поставок своих товаров в КНР, однако это вызовет встречный рост китайского импорта, считают аналитики проекта "Нашы грошы". Во-первых, из Китая будет приходить часть товаров, которые ранее поставлялись с закрытых в настоящий момент рынков. Во-вторых, импортозамещение потребует нового оборудования, которое с высокой долей вероятности будет именно китайским.

Романчук отмечает, что Беларусь в основном используется как поставщик удобрений, однако с введением санкций власти страны закрыли статистику по импорту, оценить объемы невозможно. "Китай использует белорусский калий, чтобы заработать в рамках своих инвестиционных программ под госгарантии", - говорит собеседник в комментарии DW.

При этом эксперт допускает, что в будущем территорию Беларуси могут использовать для поставок в адрес военно-промышленного комплекса РФ - "это хорошее прикрытие в рамках сотрудничества между авторитарными режимами".