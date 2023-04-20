Загадочная вспышка в небе над Киевом: НАСА заявляет, что это не мог быть спутник

Однако, как заявил Би-би-си представитель НАСА по связям с общественностью Роб Маргетта, в то время, когда над Киевом наблюдалась вспышка света, спутник все еще находился на орбите. Он должен войти в плотные слои атмосферы в течение ночи. Никакой другой спутник НАСА также не входил в атмосферу в указанное время, сообщил Маргетта.

НАСА и министерство обороны США продолжают отслеживать движение RHESSI, добавил представитель агентства.

Научное сообщество The Alpha Centauri также настаивает, что замеченный над Киевом объект не мог был спутником.

"Над Киевом не горел спутник НАСА. Сегодня в атмосферу действительно должен был войти аппарат НАСА RHESSI, наблюдавший за солнечными вспышками с 2002 по 2018 год. Но траектория его падения очень, очень далека от Украины", - заявили в сообществе.

Там призвали киевскую военную администрацию лучше проверять информацию.

"Упавший возле Киева объект - это болид (метеор)", - настаивают в научном сообществе.

Реакция в соцсетях

Фото: UKRPRAVDA/FACEBOOK

Загадочное небесное явление уже послужило поводом для многочисленных шуток и мемов в украинских соцсетях. Многие обыгрывали предположения, что причиной вспышки могло стать появление НЛО.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что с пониманием относятся к народному творчеству, однако призвали по возможности воздерживаться от хайпа в соцсетях и использования символики Воздушных сил.

"Мы продолжаем сражаться за наше небо и землю, и обязательно победим оккупанта!" - сказано в сообщении.

Фото: UKRPRAVDA/FACEBOOK

Фото: UKRPRAVDA/FACEBOOK

Фото: UKRPRAVDA/FACEBOOK

Плашка Фото: BBC

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