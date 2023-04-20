Delna просит министерство оценить возможность отставки мэра Огре

После этого самоуправление начало моббинг и боссинг работников музея, например, запретив музею предоставлять какую-либо информацию (устно и письменно в интернете или где-либо еще) без предварительного согласования с самоуправлением. Тем самым дума незаконно вмешалась в работу Огрского музея.

По мнению организации, действия Хелманиса и его публичные выступления свидетельствуют о желании запугать работников думы и учреждений Огрского района. Это подтверждается и событиями последних дней, когда был опечатан кабинет директора Огрского музея, хотя юридической силы такое опечатывание не имеет, и единственная цель такой акции - драматизировать ситуацию и криминализировать образ бывшего директора музея с целью запугивания других сотрудников.

Также о желании запугать других сотрудников, по мнению Delna, свидетельствует и то, что состоялось заседание Огрского городской думы, где было принято решение об отстранении от должности директора Огрского музея, хотя утром того же дня директор уволилась сама.

"Все названные обстоятельства свидетельствуют не только о нарушениях нормативных актов и этических норм, но и общем пренебрежении принципом надлежащего управления в работе самоуправления", - считают в Delna.

Есть информация и о других нарушениях в работе Огрской думы и ее председателя. Например, Хелманис уже несколько раз выезжал в командировки продолжительностью не менее одной недели в Украину для доставки оказанной помощи. По мнению Delna, участие председателя в каждой такой поездке нецелесообразно и не свидетельствует о максимально эффективном использовании его времени и ресурсов. Delna призывает VARAN запросить информацию о командировках Хелманиса, их правовом основании и стоимости, а также оценить их полезность.

Также у Delna есть информация о том, что жители Огрского края неоднократно обращались в самоуправление с заявлениями, запросами информации и другими письмами. Дума регулярно не соблюдает сроки рассмотрения обращений и подготовки ответов, установленные законом, на обращения вообще не отвечает или ссылается на статус информации ограниченного доступа.