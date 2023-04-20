Delna просит министерство оценить возможность отставки мэра Огре

"Общество за открытость - Delna" просит Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) рассмотреть возможность отстранения от должности председателя Огрской думы Эгила Хелманиса (Национальное объединение, НО), сообщили агентству LETA в организации.
Delna направила письмо в VARAM, а также премьер-министру Кришьянису Кариньшу и Министерству иностранных дел с просьбой оценить ситуацию в самоуправлении Огрского края и принять решение об отстранении Хелманиса.
По словам директора Delna Инесе Таурини, организация располагает обширной информацией о возможных противоправных действиях в работе самоуправления Огрского края и его председателя Хелманиса.
Delna призывает VARAM учесть предоставленную информацию и принять меры для восстановления демократии и законности в самоуправлении.
"Благодаря смелым музейным работникам, активным жителям, гражданскому обществу Огре мы узнали о различных нарушениях нормативных актов и этических норм, а также о несоблюдении принципа надлежащего управления в Огрском крае. Мы не готовы мириться с этим и поэтому просим ответственные органы действовать, а не пассивно наблюдать. Это затрагивает все латвийское общество, поэтому мы не можем принять ответ, что это внутреннее дело самоуправления", - подчеркивает Тауриня.
Началом скандала, связанного с Огрским историко-художественным музеем, стала запланированная выставка коллекции фарфора, принадлежавшей российскому миллиардеру Петру Авену, в Огрском музее. В этой ситуации председатель думы собирался сам нарушить и приказал другим должностным лицам нарушать положения закона о санкциях и действовать вопреки официальной позиции Латвии по украинской войне путем сотрудничества и поддержки российского миллиардера, находящегося под санкциями, отмечает Delna.
После этого самоуправление начало моббинг и боссинг работников музея, например, запретив музею предоставлять какую-либо информацию (устно и письменно в интернете или где-либо еще) без предварительного согласования с самоуправлением. Тем самым дума незаконно вмешалась в работу Огрского музея.
По мнению организации, действия Хелманиса и его публичные выступления свидетельствуют о желании запугать работников думы и учреждений Огрского района. Это подтверждается и событиями последних дней, когда был опечатан кабинет директора Огрского музея, хотя юридической силы такое опечатывание не имеет, и единственная цель такой акции - драматизировать ситуацию и криминализировать образ бывшего директора музея с целью запугивания других сотрудников.
Также о желании запугать других сотрудников, по мнению Delna, свидетельствует и то, что состоялось заседание Огрского городской думы, где было принято решение об отстранении от должности директора Огрского музея, хотя утром того же дня директор уволилась сама.
"Все названные обстоятельства свидетельствуют не только о нарушениях нормативных актов и этических норм, но и общем пренебрежении принципом надлежащего управления в работе самоуправления", - считают в Delna.
Есть информация и о других нарушениях в работе Огрской думы и ее председателя. Например, Хелманис уже несколько раз выезжал в командировки продолжительностью не менее одной недели в Украину для доставки оказанной помощи. По мнению Delna, участие председателя в каждой такой поездке нецелесообразно и не свидетельствует о максимально эффективном использовании его времени и ресурсов. Delna призывает VARAN запросить информацию о командировках Хелманиса, их правовом основании и стоимости, а также оценить их полезность.
Также у Delna есть информация о том, что жители Огрского края неоднократно обращались в самоуправление с заявлениями, запросами информации и другими письмами. Дума регулярно не соблюдает сроки рассмотрения обращений и подготовки ответов, установленные законом, на обращения вообще не отвечает или ссылается на статус информации ограниченного доступа.
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