У Левитса исторически самый низкий рейтинг среди президентов Латвии

Оценку деятельности президента SKDS проводит с 1996 года. Рейтинг Левитса в первые месяцы этого года немного улучшился, но в целом он является отрицательным с ноября 2020 года.

Это означает, что количество негативно оценивающих его деятельность респондентов постоянно превышает количество респондентов, которые оценивают деятельность нынешнего президента страны положительно.

Правда, по данным, которые программа Kas notiek Latvijā? получила от SKDS, видно, что избиратели Национального объединения (НО) и "Нового Единства" (НЕ) в основном оценивают деятельность Левитса положительно. Среди респондентов, которые в марте этого года готовы были бы голосовать за НЕ, рейтинг Левитса - 37,4, а среди сторонников НО - 1,3.

Оценка деятельности Эгила Левитса в марте 2023 года Фото: LSM/SKDS

Говоря конкретнее, в марте этого года деятельность Левитса "скорее положительно" оценил 41% избирателей НО, а еще 6% оценили ее "очень положительно". В то же время "скорее негативно" деятельность президента оценили 33% избирателей НО, а 12% оценили ее "очень негативно". Уже сообщалось, что на этой неделе НО объявило, что вновь выдвинет Левитса в качестве кандидата на пост президента страны.

Еще выше деятельность президента оценили избиратели НЕ - 54% оценивают ее "скорее положительно", а "очень положительно" - еще 14%. В то же время "скорее негативно" деятельность Левитса оценили 24% респондентов, которые в марте 2023 года были бы готовы голосовать за НЕ. "Очень негативно" оценили ее 6% сторонников НЕ.

Среди сторонников третьей коалиционной политической силы - "Объединенного списка" - деятельность Левитса "скорее положительно" оценили 22% респондентов, 35% оценили ее "скорее негативно", а 40% - "очень негативно".

Среди избирателей "Консервативных" рейтинг Левитса составляет 25 пунктов. Избиратели всех остальных политических сил оценивают деятельность Левитса со знаком минус.

Изменения рейтинга президентов Латвии в более детальном разрезе можно рассмотреть на изображении ниже.

Рейтинги президентов Латвии с мая 1996 года Фото: LSM/SKDS

Как сообщалось, 31 мая состоятся выборы президента Латвии. Пока на этот пост собираются баллотироваться только два человека - предприниматель Улдис Пиленс и действующий президент Эгил Левитс.