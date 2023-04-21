Снести сложно, получить штраф - легко. Жильцы дома в Ильгюциемсе в заложниках опасной постройки

Угроза штрафа и повышения налога

В то же время Рижская дума в лице Департамента имущества требует от жителей привести постройки в порядок или попросту снести их.

В прошлом году Департамент имущества Рижской думы сообщил, что при невыполнении этого требования информация об этом может быть передана Комиссии по экологически опасным сооружениям, которая, в свою очередь, классифицирует степень опасности постройки, что приведет к повышению налога на недвижимость для владельцев квартир на Реньгес, 7, и отмене послаблений на него.

Как сообщили в департаменте, налог может вырасти вплоть до в 15 раз большей суммы и составить, таким образом, 1050 евро в год вместо сегодняшних 70.

За месяц до пожара в письме от Департамента имущества Рижской думы сообщили, что сотрудник департамента осмотрел постройки и установил, что у сараев до пожара частично отсутствовала или была повреждена крыша, на стенах построек не были устранены трещины и сколы, а сами они подвергались воздействию влаги. Техническое состояние дверей не препятствовало проникновению в постройки посторонних и не защищало внутреннюю часть сарайчиков от воздействия погодных условий.

Естественно, что после пожара состояние построек лишь ухудшилось.