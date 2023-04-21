Снести сложно, получить штраф - легко. Жильцы дома в Ильгюциемсе в заложниках опасной постройки

Жильцы дома в рижском микрорайоне Ильгюциемс стали заложниками непригодных сарайчиков в их дворе - облюбованные бездомными, они недавно воспламенились. Закончиться все могло трагедией - на территории пристроек расположен газопровод. Как выяснилось, снести их - тот еще вызов. Вероятно, гораздо легче - получить штраф и повышенный налог из-за них.
Опасность постройки
В полночь 31 марта в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Реньгес в Ильгюциемсе.
На месте происшествия горели мебель, древесные материалы, строительный мусор и сараи. Общая площадь возгорания составила 55 кв. м. К 03:25 пожар был ликвидирован.
Как в своем сюжете рассказали журналисты Degpunktā, причины возгорания на данный момент неизвестны, однако подозрения местных жителей падают на незваных гостей, которые уже давно периодически появляются на территории заброшенных сарайчиков.
"В этих сараях постоянно живут бездомные, которые носят туда разный мусор. И когда им холодно, видимо, они греются свечками или еще чем-то, там постоянно что-то происходит.
Вот недавно произошел пожар. А самое страшное, что через эти сараи идет газопровод", - рассказал RUS TVNET местный житель Александр.
По информации передачи, местные страдают от этой проблемы уже около 20 лет, тогда как недалеко от построек расположен детский садик.
Галерея: Пожар на ул. Реньгес, 7, корпус 2
Имущество, от которого не так просто избавиться
По документам, строения являются коллективной собственностью жителей многоквартирного дома по адресу: ул. Реньгес, 7. Поэтому и ответственность за их состояние и внешний вид оказалась на них.
Когда-то давно в этих постройках хранили дрова, но со временем нужда в них просто отпала.
Александр переехал в этот дом два года назад и занялся решением проблемы с заброшенными сараями практически сразу.
В доме 33 квартиры. Чтобы избавиться от неугодных владений, необходимо согласие на снос всех владельцев квартир. И тут начинается самая сложная часть истории.
По словам Александра, собрать 100% голосов за снос построек не представляется возможным - в трех квартирах невозможно найти владельцев, еще в одной - хозяева не вступили в наследство, так как один из них сейчас за пределами Латвии.
Однако, как утверждает RUS TVNET Александр, жильцы собрали 29 голосов в поддержку сноса, но воз и ныне там. До обслуживающей компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) якобы не достучаться, заверяет житель дома, за которым закреплены сарайчики.
Абсолютно противоположную версию озвучили RUS TVNET в RNP. Никаких 29 голосов за снос компания не получала, сообщила представитель RNP Уна Греневица.
"Для принятия решения о сносе подсобных помещений необходимо, чтобы все собственники квартир проголосовали "за". Из 33 квартир только 3 не приватизированы. В опросе, проведенном год назад, за разработку проекта сноса сарая проголосовало всего 6 собственников", - заявила представитель RNP.
Она же добавила, что с начала 2022 года снос сараев включен вторым приоритетом в план ремонтных работ, касающихся жилого дома, но до сих пор собственники квартир "не приняли совместного решения о выполнении необходимых работ".
Угроза штрафа и повышения налога
В то же время Рижская дума в лице Департамента имущества требует от жителей привести постройки в порядок или попросту снести их.
В прошлом году Департамент имущества Рижской думы сообщил, что при невыполнении этого требования информация об этом может быть передана Комиссии по экологически опасным сооружениям, которая, в свою очередь, классифицирует степень опасности постройки, что приведет к повышению налога на недвижимость для владельцев квартир на Реньгес, 7, и отмене послаблений на него.
Как сообщили в департаменте, налог может вырасти вплоть до в 15 раз большей суммы и составить, таким образом, 1050 евро в год вместо сегодняшних 70.
За месяц до пожара в письме от Департамента имущества Рижской думы сообщили, что сотрудник департамента осмотрел постройки и установил, что у сараев до пожара частично отсутствовала или была повреждена крыша, на стенах построек не были устранены трещины и сколы, а сами они подвергались воздействию влаги. Техническое состояние дверей не препятствовало проникновению в постройки посторонних и не защищало внутреннюю часть сарайчиков от воздействия погодных условий.
Естественно, что после пожара состояние построек лишь ухудшилось.
Тем временем в департаменте обозначили, что при таком состоянии построек на их совладельцев могут возложить обязанность по приведению их в порядок, в том числе при помощи периодического штрафования до тех пор, пока проблема не будет решена.
Сумма штрафа для физического лица составляет от 50 до 5000 евро, для юридического - от 100 до 10 000 евро.
В письме, датированном текущим годом, департамент сообщил, что просит совладельцев и RNP до 20 апреля организовать принятие собственниками квартир решения об обустройстве построек или их сносе в разумный срок, не превышающий 18 месяцев.
Чтобы компенсировать расходы на снос, департамент предложил принять участие в конкурсе на получение софинансирования от самоуправления в пределах 13 000 евро.
По словам Александра, на 20 апреля никакого опроса или собрания со стороны RNP инициировано не было.
Что можно сделать?
По заверениям Уны Греневицы, RNP не может решить вопрос, "если нет активности со стороны владельцев недвижимости".
Если управляющий домом не идет на контакт, следует обратиться в любой из центров обслуживания RNP и получить консультацию, как правильно собрать и подать голоса собственников квартир в пользу сноса удручающих построек, посоветовала Греневица.
"29 голосов "за" уже были бы отправной точкой для решения ситуации, но их нет", - говорит она, отмечая, что в RNP были бы только рады, если бы владельцы квартир проявили инициативу.
Со своей стороны RNP планирует "в ближайшее время" провести новый опрос. Но конкретных дат не называет. В компании верят в электронный метод голосования, который существенно облегчил бы процесс, однако "это большая государственная система", поэтому, возможно, все не происходит так быстро, как хотелось бы, заключила Греневица.
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