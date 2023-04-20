ISW: в России проводятся "чистки" в учреждениях безопасности

В Федеральной службе безопасности (ФСБ), судя по всему, проходит масштабная инспекция внутренних учреждений безопасности, отмечают эксперты.

Как поясняют российские СМИ, чистка проводится, так как "по требованию граждан Украины состоялась утечка данных российских спецслужб".

Сообщается о рейдах ФСБ и Министерства внутренних дел в отделения Московской полиции, с должности сняты высокопоставленные сотрудники Национальной гвардии.

Кремль призывает к таким арестам и расследованиям, чтобы инспектировать аппарат внутренней безопасности и освободиться от должностных лиц, оказавшихся вне контроля Кремля, а также для продолжения консолидации контроля над учреждениями внутренней безопасности.