Видео ⟩ "Выбросила собаку и уехала". В приюте задумались об эвтаназии животных

В Даугавпилсском приюте для животных женщина выбросила перед воротами собаку, объяснив это тем, что Рич грызет все в квартире. В приюте много животных, поэтому рассматривается вопрос об эвтаназии, сообщает Latvijas Televīzija.
"Она подъехала к воротам, выбросила собаку и уехала. Конечно, собака была в шоке, она побежала за машиной, а потом сотрудники побежали за собакой, чтобы поймать его, потому что поезда ходят и дорога рядом", - рассказывают в приюте.
Когда сотрудники приюта сообщили об этом жестоком случае в социальных сетях, с приютом связалась женщина, бросившая собаку. Она объяснила, что собака грызет все в квартире, грызет одежду и кусается. Поэтому она решила ее сдать в приют.
"Хозяйка звонила и много ругалась, что мы такие идиоты".
Еще сказала, что приют рассчитан на такие случаи - если хочешь отдать животное в приют, то надо отдавать, и это нормально", - рассказывает руководитель приюта Оксана.
Приют рассматривает возможность обращения в полицию против женщины.
К счастью, откликнулись владельцы, у которых родился Рич. Они готовы взять животное к себе. Другие люди также проявляли интерес к Ричу. Сотрудники приюта обнаружили, что у собаки проблемы с поведением. Есть подозрение, что с Ричем жестоко обращались.
В приюте так много животных, что они рассматривают возможность их эвтаназии. Их около 20. Если возьмут еще двух-трех собак, придется принимать болезненное решение.
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