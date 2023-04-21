Видео ⟩ "Выбросила собаку и уехала". В приюте задумались об эвтаназии животных

"Она подъехала к воротам, выбросила собаку и уехала. Конечно, собака была в шоке, она побежала за машиной, а потом сотрудники побежали за собакой, чтобы поймать его, потому что поезда ходят и дорога рядом", - рассказывают в приюте.

Когда сотрудники приюта сообщили об этом жестоком случае в социальных сетях, с приютом связалась женщина, бросившая собаку. Она объяснила, что собака грызет все в квартире, грызет одежду и кусается. Поэтому она решила ее сдать в приют.

"Хозяйка звонила и много ругалась, что мы такие идиоты".

Еще сказала, что приют рассчитан на такие случаи - если хочешь отдать животное в приют, то надо отдавать, и это нормально", - рассказывает руководитель приюта Оксана.

Приют рассматривает возможность обращения в полицию против женщины.

К счастью, откликнулись владельцы, у которых родился Рич. Они готовы взять животное к себе. Другие люди также проявляли интерес к Ричу. Сотрудники приюта обнаружили, что у собаки проблемы с поведением. Есть подозрение, что с Ричем жестоко обращались.

В приюте так много животных, что они рассматривают возможность их эвтаназии. Их около 20. Если возьмут еще двух-трех собак, придется принимать болезненное решение.