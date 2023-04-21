Пт, 21.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Жестокая драка школьников в Валмиере: версии о причине конфликта различаются

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Драка в школе. Иллюстративное фото
Драка в школе. Иллюстративное фото Фото: Savicic/Shutterstock

Прохожая в Валмиере заметила жестокую драку учеников у озера Дзирнаву. Несколько подростков били парня, но, когда Айга подошла выяснить ситуацию, пострадавший уже ушел. Женщина поделилась информацией о произошедшем в Facebook, сообщает передача Degpunktā.

"Подростки били одного парня, который лежал на земле. Сначала не поняла, что там происходит. Смотрим, реально дерутся. Один бьет лежащего. Обошли их. Сказала друзьям, чтобы звонили в полицию", - рассказала Айга.

Однако пострадавший ушел. Айга говорила с подростками, пока ждала прибытия стражей порядка. Подростки рассказали, что мальчик, которого они били, делает плохо девочкам.

Драка произошла между учениками седьмого, девятого и десятого классов.

Встреченные на следующий день школьники рассказали, что пострадавший вел себя некорректно и был наказан: "Он ворует у других вещи и задолжал. Одной девочке он угрожал ножом".

Пострадавший рассказал, что ничего такого не делал. Родители мальчика обратились к директору школы.

Государственная полиция начала административный процесс. Выясняются обстоятельства дела.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх