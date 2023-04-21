Жестокая драка школьников в Валмиере: версии о причине конфликта различаются

"Подростки били одного парня, который лежал на земле. Сначала не поняла, что там происходит. Смотрим, реально дерутся. Один бьет лежащего. Обошли их. Сказала друзьям, чтобы звонили в полицию", - рассказала Айга.

Однако пострадавший ушел. Айга говорила с подростками, пока ждала прибытия стражей порядка. Подростки рассказали, что мальчик, которого они били, делает плохо девочкам.

Драка произошла между учениками седьмого, девятого и десятого классов.

Встреченные на следующий день школьники рассказали, что пострадавший вел себя некорректно и был наказан: "Он ворует у других вещи и задолжал. Одной девочке он угрожал ножом".

Пострадавший рассказал, что ничего такого не делал. Родители мальчика обратились к директору школы.

Государственная полиция начала административный процесс. Выясняются обстоятельства дела.

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