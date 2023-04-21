Жестокая драка школьников в Валмиере: версии о причине конфликта различаются

Прохожая в Валмиере заметила жестокую драку учеников у озера Дзирнаву. Несколько подростков били парня, но, когда Айга подошла выяснить ситуацию, пострадавший уже ушел. Женщина поделилась информацией о произошедшем в Facebook, сообщает передача Degpunktā.
"Подростки били одного парня, который лежал на земле. Сначала не поняла, что там происходит. Смотрим, реально дерутся. Один бьет лежащего. Обошли их. Сказала друзьям, чтобы звонили в полицию", - рассказала Айга.
Однако пострадавший ушел. Айга говорила с подростками, пока ждала прибытия стражей порядка. Подростки рассказали, что мальчик, которого они били, делает плохо девочкам.
Драка произошла между учениками седьмого, девятого и десятого классов.
Встреченные на следующий день школьники рассказали, что пострадавший вел себя некорректно и был наказан: "Он ворует у других вещи и задолжал. Одной девочке он угрожал ножом".
Пострадавший рассказал, что ничего такого не делал. Родители мальчика обратились к директору школы.
Государственная полиция начала административный процесс. Выясняются обстоятельства дела.
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