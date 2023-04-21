Киев впервые за 25 дней подвергся атаке беспилотниками

По информации городских властей Киева, на город были запущены восемь беспилотников, всех их сбили Силы обороны Украины. По предварительным данным, разрушений и жертв в результате этой атаки нет.

Утром в пятницу в своей ежедневной сводке Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что всего Россия минувшей ночью запустила по Украине порядка 10 беспилотников типа Shahed-136, восемь из которых были сбиты.

Как сообщили в администрации Полтавской области, в результате удара беспилотником был разрушен объект гражданской инфраструктуры в районе Полтавы, возник пожар, но, по предварительным данным, пострадавших нет.

В целом за прошедшие сутки россияне нанесли по территории Украины 23 авиационных удара, сообщает генштаб ВСУ.