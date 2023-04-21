Киев впервые за 25 дней подвергся атаке беспилотниками

В ночь на пятницу, 21 апреля, на части территории Украины была объявлена воздушная тревога, вызванная налетом российских беспилотников, более того, впервые за 25 дней нападению подвергся Киев, сообщает Русская служба ВВС.
По информации городских властей Киева, на город были запущены восемь беспилотников, всех их сбили Силы обороны Украины. По предварительным данным, разрушений и жертв в результате этой атаки нет.
Утром в пятницу в своей ежедневной сводке Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что всего Россия минувшей ночью запустила по Украине порядка 10 беспилотников типа Shahed-136, восемь из которых были сбиты.
Как сообщили в администрации Полтавской области, в результате удара беспилотником был разрушен объект гражданской инфраструктуры в районе Полтавы, возник пожар, но, по предварительным данным, пострадавших нет.
В целом за прошедшие сутки россияне нанесли по территории Украины 23 авиационных удара, сообщает генштаб ВСУ.
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