Для льгот в транспорте срочно потребуются новые eID-карты

Но в этом году в Латвии изменится порядок применения льгот на проезд в общественном транспорте, поэтому потребуются новые eID-карты.

В первую очередь это касается людей с инвалидностью и многодетных семей.

"Ажиотажа нет, но настоятельно просим не откладывать это на последний момент и вовремя получить eID-карту", - заявили в Автотранспортной дирекции.

Планируется, что после модернизации системы пассажиры смогут пользоваться льготами на проезд на региональных междугородних и местных автобусных и железнодорожных маршрутах, регистрируя действительную eID-карту.

Другие документы, такие как удостоверения об инвалидности, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, больше не будут необходимы для проезда в региональном общественном транспорте и не смогут использоваться для получения льгот.

Изменения коснутся людей с инвалидностью 1-й и 2-й групп, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, обладателей удостоверений "Почетная семья", политически репрессированных, участников движения национального сопротивления, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в настоящее время пользуются льготами на проезд в региональном общественном транспорте.

В целом право на такие льготы имеют около 280 000 человек, сообщили в Автотранспортной дирекции.