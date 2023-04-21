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О чем пограничники РФ допрашивают финнов после вступления их страны в НАТО?

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Пограничный пункт на границе с РФ
Пограничный пункт на границе с РФ Фото: AP/Scanpix

После вступления Финляндии в НАТО в начале апреля несколько финнов, приехавших в Россию, были допрошены на российском пограничном пункте, сообщает финская телекомпания YLE.

Допросы начались после вступления Финляндии в НАТО, сообщает YLE.

"После того, как мой паспорт прошел через автоматический считыватель паспортов, сотрудник пограничной службы немедленно снял трубку и назвал мое имя", - рассказал финн, которого допрашивали на российском пограничном переходе Брусничное, расположенном на юго-восточной границе с Финляндией.

Мужчина рассказал, что вскоре после пересечения границы его доставили в главное здание российской пограничной заставы для допроса. Следователем был мужчина в штатском. Его особенно интересовали связи финна с финскими силами обороны.

"Они задавали мне военные вопросы, такие как: мое звание, где я служил в армии и знал ли я солдат в финской армии", - сказал финн телекомпании YLE.

СМИ известно о четырех лицах, допрошенных российскими властями при пересечении границы. YLE поговорила еще с двумя финнами, которых допрашивали российские власти на пограничном переходе.

Истории двух допрошенных похожи. По словам мужчин, российские власти интересовались, в частности, их воинским званием, местом службы и связями с финской армией.

Помимо военной информации, следователи также хотели узнать данные мобильных телефонов финских пограничников, спрашивали, каковы их контакты с Россией и чем они занимаются, когда посещают Россию.

Допросы, о которых сообщает YLE, проводились после вступления Финляндии в НАТО. Допросы были проведены так, что мужчины не сочли их угрожающими. После допроса финнов отпустили.

"Это был не мирный допрос, но и не принудительный", - говорит допрошенный финн.

Уже сообщалось, что 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

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