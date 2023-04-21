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Столтенберг: Украина готова освободить оккупированные Россией территории

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Украина готова освободить оккупированные Россией территории.

"Я уверен, что они (украинцы) теперь готовы освободить еще больше территорий", - сказал Столтенберг журналистам в Германии, отвечая на вопрос, что нужно Украине для успешного контрнаступления.

Он добавил, что одной из главных задач на встрече в Рамштайне является оценка различных видов оружия и боеприпасов, которые необходимы украинцам для успешного контрнаступления.

В кулуарах конференции генеральный секретарь альянса сообщил, что Украина уже получила большее количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые уже готовы к эксплуатации.

Однако генсек альянса отказался назвать конкретное количество батарей.

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