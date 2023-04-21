Столтенберг: Украина готова освободить оккупированные Россией территории

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Украина готова освободить оккупированные Россией территории.
"Я уверен, что они (украинцы) теперь готовы освободить еще больше территорий", - сказал Столтенберг журналистам в Германии, отвечая на вопрос, что нужно Украине для успешного контрнаступления.
Он добавил, что одной из главных задач на встрече в Рамштайне является оценка различных видов оружия и боеприпасов, которые необходимы украинцам для успешного контрнаступления.
В кулуарах конференции генеральный секретарь альянса сообщил, что Украина уже получила большее количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые уже готовы к эксплуатации.
Однако генсек альянса отказался назвать конкретное количество батарей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова