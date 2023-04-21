Видео ⟩ Автомобиль сбил школьницу на велосипеде возле Марупской гимназии

"Я остановился на том перекрестке, посмотрел направо, потому что каждое утро здесь езжу. Никого не увидел и начал движение. Больше я не смотрел по сторонам.

Я не знаю, откуда взялась девушка. Не знаю, как это произошло. Она появилась внезапно", - говорит водитель Opel.

Водитель признается, что ему мешало солнце, светившее в лицо.

"Когда это произошло, я был в шоке и начал тормозить. Я остановился, но не сразу, машина еще проехала вперед", - рассказывает мужчина.

По неофициальной информации, у девушки сломана лодыжка. Полиция расследует столкновение.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)