Видео ⟩ Автомобиль сбил школьницу на велосипеде возле Марупской гимназии

Школьница проезжала на велосипеде через пешеходный переход около Марупской гимназии, когда ее сбил автомобиль, сообщает Degpunktā.
"Я остановился на том перекрестке, посмотрел направо, потому что каждое утро здесь езжу. Никого не увидел и начал движение. Больше я не смотрел по сторонам.
Я не знаю, откуда взялась девушка. Не знаю, как это произошло. Она появилась внезапно", - говорит водитель Opel.
Водитель признается, что ему мешало солнце, светившее в лицо.
"Когда это произошло, я был в шоке и начал тормозить. Я остановился, но не сразу, машина еще проехала вперед", - рассказывает мужчина.
По неофициальной информации, у девушки сломана лодыжка. Полиция расследует столкновение.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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