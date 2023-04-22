Видео ⟩ В Риге создана особая программа для мамочек с нарушениями умственного характера

В Риге уже два года реализуется специальная программа помощи, позволяющая мамам с нарушениями умственного характера жить в квартирах семейного типа вместе с детьми. В них обеспечивается также психологическая поддержка и помощь в освоении необходимых для жизни навыков - готовка, планирование бюджета, проведение значимого времени с детьми, сообщают TV3 Ziņas.
Чаще всего, у женщин, оказавшихся в центре Mežrozes в Болдерае, диагностировали депрессию, шизофрению, а также умственную отсталость или другие заболевания.
Услуга предназначена для женщин с нарушениями умственного характера, у которых есть дети в возрасте до шести лет. Несмотря на то, что нередко у них отнято право попечения за предыдущими детьми, сюда попадают те мамы, которые мотивированы заботиться о своих отпрысках, несмотря на различные трудности.
В центре на месте круглосуточно находятся социальные работники, которые наблюдают за мамой, оценивая ее возможность должным образом заботиться о себе и ребенке. В повседневной жизни с женщинами работают различные специалисты, проводятся как групповые занятия, так и индивидуальная поддержка от ПЭП-мамм и социальных работников.
Подробнее в сюжете TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!