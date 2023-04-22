Видео ⟩ В Риге создана особая программа для мамочек с нарушениями умственного характера

Чаще всего, у женщин, оказавшихся в центре Mežrozes в Болдерае, диагностировали депрессию, шизофрению, а также умственную отсталость или другие заболевания.

Услуга предназначена для женщин с нарушениями умственного характера, у которых есть дети в возрасте до шести лет. Несмотря на то, что нередко у них отнято право попечения за предыдущими детьми, сюда попадают те мамы, которые мотивированы заботиться о своих отпрысках, несмотря на различные трудности.

В центре на месте круглосуточно находятся социальные работники, которые наблюдают за мамой, оценивая ее возможность должным образом заботиться о себе и ребенке. В повседневной жизни с женщинами работают различные специалисты, проводятся как групповые занятия, так и индивидуальная поддержка от ПЭП-мамм и социальных работников.

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