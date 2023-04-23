Страны G7 призвали к продлению "зерновой сделки"

Страны "большой семерки" призвали призвали к "продлению, полной реализации и расширению" критически важной сделки по экспорту украинского зерна через Черное море. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на коммюнике по результата встречи министров сельского хозяйства стран-членов G7 в японском Миядзаки.

В документе также осуждается позиция России, которая пытается "использовать продовольствие, как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения". И подтверждается решимость стран "Группы семи" действовать солидарно и "поддерживать тех, кто больше всего страдает от российской "милитаризации" продовольствия".

Кроме того, в коммюнике заявляется о готовности стран-членов G7 поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе путем предоставления экспертных знаний в области разминирования сельскохозяйственных земель и восстановления сельскохозяйственной инфраструктуры.

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